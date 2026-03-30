投資理財要選擇銀行級平台！

投資理財要選擇銀行級平台！

近年投資漸趨普及，不少新手交易者也開始思考：手中的資產，是否得到了應有的保護？第三方投資平台若遇上突發狀況，資金與資產的管理或會變得複雜；一旦平台出現問題，追索與支援的過程也可能耗時。這些都是實實在在的考量。

穩健的起步，往往來自一個安心的選擇。 Mox Invest 作為證監會註冊機構及持牌銀行的交易平台，具備的監管框架、客戶資產隔離保管及專業客戶支援，讓你專注於市場機遇。

首選 Mox Invest — 銀行底蘊，銀行級安全

Mox 作為香港首批持牌虛擬銀行，致力打破傳統銀行界限，以簡單易用的數碼平台，讓每個人輕鬆踏入投資世界。

- 一個App開戶即交易 — 一站式服務，銀行級安全與合規保障

- 下載Mox App，開立Mox Invest戶口，即時可兌換美元投資，省去繁複外幣兌換流程。

- Mox是首批獲證監會批准在香港提供受監管虛擬貨幣交易的銀行，託管合作夥伴為 HashKey。Mox更有定期股票、基金、等全方位投資功能，隨時管理調配資金，讓每位投資者以最少的時間精力，捉緊每個投資機會。



新手友好 低門檻起步

投資新手最常陷入的困境：道理都懂，卻不知如何開始。Mox將銀行級安全配極簡易介面，讓「低門檻、受監管、高效率」不再是口號，而是每位新手踏出第一步的真實體驗。

點解要用Mox Invest？

- 低門檻：股票碎股或基金最低HKD100港元／USD100起，認購費低至約0.5%（視基金與等級）。資金門檻大幅降低，初學者可「小試牛刀」累積經驗、逐步建立信心

- 一鍵投資：一撳即可輕鬆投資於你心水主題股票，投資主題多達15個，包括能源、科技、半導體、人工智能、Magnificent 7及更多。

- 定期投資：SIP定期投資計劃定期用固定金額買入美股ETF，而用成本平均成本法買入持續投資，可避免市場波動的影響，。



五大任務輕鬆達成 高達HKD8,888等你賺

由即日至6月15日，每完成一項任務即送Mox刮刮卡¹，有機會贏取總值HKD8,888²！（HKD8,000 SOL幣³ + HKD888現金獎賞）

任務一：成功啟用MOX Invest虛擬貨幣交易功能。

任務二：累積完成12次或以上指定資產買入交易，包括虛擬貨幣、股票和基金。

任務三：完成HKD25,000或以上的單一交易，包括虛擬貨幣、股票和基金。

任務四：完成HKD25,000或以上的外匯兌換。兌換好美元，即可隨時掌握投資美股或虛擬貨幣的機會！

任務五：完成一筆金額等同或大於HKD500的合資格繳費。

無論你是投資新手還是資深投資者，MOX Invest都是你的理想選擇。立即下載 MOX App，開啟你的投資之旅吧！

了解更多：

https://mox.com/zh/promotions/MoxJourneyfromScratchPromotion/

投資涉及風險。

受Mox Invest條款及細則約束。

¹名額有限，先到先得。

²推廣期由2026年3月16日至2026年6月15日。受Mox Invest Journey from Scratch 推廣條款及細則約束。

³虛擬貨幣獎賞（SOL）的價值將以2026年7月16日香港時間00:00:00的買入價計算。

請注意：在某些情況下（例如市場波動極大時），您的貨幣兌換交易可能以銀行同業匯率計算。除非是定期訂單、條件訂單或定期匯款，否則您的貨幣兌換交易所使用的匯率將在您進行貨幣兌換前在Mox App中顯示，因此請在確認前查看匯率。

重要提示

- 投資涉及風險。證券及虛擬資產價格會波動，有時波動幅度會很大。在最壞的情況下，你可能損失全部的投資的款項。任何投資的表現及回報並非有保證的。

- 過往表現並不反映將來表現。在作出任何投資決定前，你應參閱相關產品的銷售文件以了解詳細資訊（包括風險因素）

- 虛擬資產或虛擬資產相關產品是非常複雜的產品，涉及很高的風險並可能不適合所有投資者。

- 衍生產品與傳統的投資產品不同，具有不同的特性及風險並可能不適合所有投資者。

在作出任何投資決定前，你應考慮自己的投資目標、投資經驗、財務狀況及風險承受能力，並仔細閱讀Mox Invest條款及細則（包括相關風險披露聲明）。

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