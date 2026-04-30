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《投資萬事通：2026地緣風險下港美股ETF佈局全攻略》

30/04/2026

《投資萬事通：2026地緣風險下港美股ETF佈局全攻略》

 

由經濟通主辦的投資萬事通《2026地緣風險下，港美股ETF佈局全攻略》講座於3月底圓滿結束。面對中東地緣政局持續緊張，不確定性導致金融資產價格加劇波動，面對複雜多變的市況，投資者應如何洞察先機，精準掌握佈局契機？今次為大家剖析了港美股票短線策略、關稅防禦部署，以及貨幣基金配置；重點是如何透過ETF多元配置分散風險，動態調整組合，助您穩健把握2026年港美市場機遇！

 

 

《投資萬事通：2026地緣風險下港美股ETF佈局全攻略》

 

經濟通今次請來了重量級的資深股評家胡孟青（青姐）擔任嘉賓主持，青姐開場即提到「一男子」導致中東局勢緊張，但作為傳統避險工具的黃金卻不升反跌，她認為主要由於市場對通脹看法改變，中東局勢或令美國聯儲局停止減息，甚至有加息可能，令到持有黃金的成本上升。惠理基金管理公司ETF業務高級策略師趙善德（Alex）亦認同，減息預期突然消失，而油價上升令市場轉向加息預期是壓抑金價的主要原因，但近期市場又擔心有滯脹風險，令金價有所反彈。他又指出，歷史數據顯示，當通脹達到5%以上時，金價的升幅亦會超過20%，可見黃金仍是不錯的抗通脹資產。

 

 

金價受油價、通脹與利率的交互影響

 

《投資萬事通：2026地緣風險下港美股ETF佈局全攻略》

青姐追問，現時油價已大幅上升，而伊朗除封鎖霍爾木茲海峽之外，更威脅封鎖曼德海峽（美伊在4月初同意暫時停火，為期兩周，霍爾木茲海峽重新開啟），油價爆上每桶200美元（紐油）不無可能，金價未來的表現究竟取決於哪些因素，單純受油價影響或是通脹表現？Alex表示，投資者應注意油價表現、通脹預期及利率變化，他認為金價短期將會更加波動，看好金價的投資者宜採取分段吸納策略，而黃金ETF是個不錯的選擇。惠理基金的價值黃金ETF（03081）是全球首隻在香港設有實體倉庫，支持指定劵商實物提金的黃金ETF。此外，它擁有15年的優秀歷史往績，經歷了多輪市場周期考驗，追蹤誤差亦領先行業，收益亦貼近金價。

 

香港首隻不派息高息低波ETF

 

另一方面，聯儲局主席鮑威爾早前在哈佛大學演講時表示，中東局勢對美國中長期通脹及就業不會有太大影響。青姐認為鮑威爾釋出了鴿派訊號，但美股投資者或會選擇購買ETF去分散風險。惠理正好推出了一隻包含了65%港股及35%美股的ETF—惠理港美紅利低波ETF（03488），特點是該ETF不會派發利息，而是將其再投資以增加回報。選股方面則主要以大市值股份為主，而股息率及波動性等均是其中考慮因素，例如港股必須連續三個財年派發高股息，美股更需要連續五個財年派發高股息，且股息連續三年有增長，整體股票組合將於每季調整一次。

 

在香港立足十年的南方東英亦推出了不少ETP（包括ETF在內的交易所買賣產品），更是發行量最多的一家劵商。根據2025年的數據，其產品的日均成交額及按資產管理規模計，市佔率分別高達99.5%及98.5%，而十大活躍成交ETP之中，南方東英的產品更穩佔當中6席。其於2020年8月28日推出的南方恒生科技ETF（03033），多居於ETF十大成交額前列位置。

 

波動市部署科技股宜適時獲利

 

《投資萬事通：2026地緣風險下港美股ETF佈局全攻略》

即使科技股已成為股市的領頭羊，但仍受到中東地緣政局的衝擊。南方東英資產管理分銷銷售聯席董事李溢琳（Barbara）表示，自去年第四季以來，科技股表現呆滯，故見資金亦傾向以ETF作一籃子的部署，加強了投資者的持貨能力，單在3月份已有逾百億元流入南方恒生科技ETF（03033）。青姐亦表示，要捕捉科指的底部不容易，一般投資者反而可利用ETF作分段買入，例如月供方式去投資科技股，既可降低購買單一股票所受到短期波動的影響，又可降低平均買價，對看好科技股長遠表現的投資者有利。

 

然而，持有具槓桿的ETF，在市況急劇波動的情況下須把握獲利機會，而非一味持有。Barbara表示，南方東英亦於去年12月推出首隻國指備兌認購期權主動型ETF （02802），主要是透過沽出認購期權以賺取期權金，並將收益派發予投資者。在牛市時最差情況是上漲空間限於認購期權行使價；在橫行市最佳的情況是價格低於行使價，賺取期權金。然而，在熊市時，期權金雖可抵銷部分價格下跌的潛在損失，但無法完全覆蓋劇烈跌市時造成的虧損。

 

集日澳港高息股票攻守兼備

 

《投資萬事通：2026地緣風險下港美股ETF佈局全攻略》

最後，來自易方達資產管理高級業務經理王俊洋（Michael），為投資者分享了如何在目前的環球局勢下，利用ETF分散風險及將其降至最低的策略。Michael為大家介紹了該公司發行的易方達（香港）MSCI亞太精選高股息指數ETF（03483），顧名思義就是追蹤MSCI亞太精選高股息指數，屬於攻守皆可的產品，當中主要為日本、澳洲及香港的高股息股票，原因是從全球主流寬基指數的股息率減去無風險利率看，日、澳、港的股息吸引力長期居於全球前列，且由於三地股市的高股息歷史相關性低，提升了指數的穩健性，更可部分對沖高波動的港股高股息。

 

另一隻是追蹤金礦業表現的黃金ETF—易方達（香港）Solactive全球黃金礦業精選指數ETF（02824），兩者皆提供港元、美元及人民幣櫃台。由於金價每上升1%，金礦公司的利潤就有兩至三倍的增長，換言之，這隻金礦業ETF具有兩至三倍的槓桿效應。大行普遍預期，金價將於今年底升至每盎司6000美元，投資者不妨以此作為投資目標。

 

 

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