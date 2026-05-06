後免佣時代：香港券商行業的透明度考驗

在香港零售投資市場，「免佣」曾是最具吸引力的競爭口號。自2019年起，隨着多家新興券商加入戰局，佣金迅速從低位競爭走向全面歸零。短短數年間，「免佣」從差異化優勢變成行業標配。

然而，當價格戰進入尾聲，市場開始意識到：免佣並不等於低成本，透明度才是下一個真正的競爭焦點。

免佣戰的結構性後果：成本並未消失，只是轉移



從行業角度觀察，免佣戰帶來的影響遠比表面複雜。

佣金收入下降後，部分平台開始以其他方式補回成本，包括：

• 平台費、系統使用費

• 延遲行情收費

• 提款、存倉等附加費用

• 交易限制、最低門檻等條款

這些費用不像佣金般直接呈現，而是分散在不同環節，形成一種「碎片化成本結構」。

結果是：佣金歸零，但投資者的綜合交易成本未必下降。

在行業內部，這種現象被視為免佣戰的典型後遺症：

價格競爭壓縮了收入，但透明度並未同步提升，反而使成本結構變得更不易理解。

總交易成本（Total Trading Cost）：下一個競爭維度



在這個背景下，市場開始重新審視「交易成本」的定義。

Webull 提出的「Total Trading Cost（總交易成本）」概念，正反映了行業正在從單一佣金比較，轉向更全面的成本衡量。

總交易成本涵蓋三個層面：

• 顯性成本：佣金、平台費、數據費

• 隱性成本：延遲行情造成的決策損失、限制條款帶來的機會成本

• 效率成本：系統速度、工具完整度影響交易執行

這種框架的出現，意味著行業競爭正從「價格」走向「透明度＋效率」的組合。

對投資者而言，這是一個重要轉變：

比較券商，不再只是比較佣金，而是比較整體交易體驗的成本。

行為經濟學視角：投資者為何忽略隱性成本



值得注意的是，免佣策略之所以能長期主導市場，與投資者的行為模式密切相關。

心理帳戶：顯性費用比隱性費用更「痛」



行為經濟學指出，人們對不同類型的支出會建立不同的心理帳戶。

佣金屬於「顯性成本」，會直接出現在交易結單上，因此容易引起注意。

相反，平台費、延遲行情、限制條款造成的損失，屬於「隱性成本」，不會即時呈現，也不會造成心理不適。

這使得投資者容易高估免佣的價值，低估其他成本的影響。

框架效應：被“免佣”框住的比較邏輯



當券商以「免佣」作為主要宣傳語時，投資者的比較框架便被固定在「佣金」這個單一維度。

這是典型的框架效應：

• 投資者會優先比較佣金

• 其他費用被視為次要

• 隱性成本被忽略

結果是：投資者以為自己在比較價格，實際上是在比較行銷框架。

財務清醒（Financial Clarity）：透明度的重要性

Webull 在香港推出的問卷調查，正是基於行為經濟學設計，目的不是推廣產品，而是讓投資者重新審視自己的成本認知。

它揭示了三個現象：

• 投資者普遍低估隱性成本

• 行銷語言會影響成本判斷

• 多數人對「總交易成本」缺乏完整理解

這反映出市場正在從「價格敏感」走向「透明度敏感」的過渡期。

後免佣時代，透明度將成為核心競爭力



香港券商行業正面臨一個新的分水嶺。

• 免佣不再具備差異化

• 隱性成本成為投資者真正痛點

• 透明度與效率成為新的競爭基準

• 投資者的比較方式正在改變

在這個階段，市場需要的不只是更低的價格，而是更清晰的資訊、更完整的工具，以及更透明的成本結構。

後免佣時代的競爭，不再是誰能把佣金降到最低，而是誰能讓投資者真正理解自己在付什麼、為什麼付、付得是否值得。

透明度，將成為下一個決定市場格局的關鍵。

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