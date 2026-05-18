TCL電子(01070.HK)首季經調整淨利同比增140% 繼續受惠中高端化戰略

TCL電子(01070)公布，截至今年3月31日止首季經調整歸母淨利潤約3.8億元，較去年同期增長約140%，貼近公司此前首季業績預告公告的上限；集團第一季度收入約292.2億元，較去年同期增長約15.3%，處於此前預告的中位數。

儘管宏觀經濟及地緣政治環境仍存在不確定性，該集團持續推進「全球化」和「中高端化」戰略，提升產品競爭力，降本增效，帶動主營業務增長。公司持續提升經營效率，一季度整體費用率同比下降0.7個百分點至12.5%，整體盈利水平受惠「中高端化」等戰略持續優化。

中高端產品佔比持續提升，第一季度大呎吋顯示業務收入同比增長17.2%至167.21億元，毛利率同比提升3.0個百分點至17.5%。顯示業務繼續邁向更大呎吋化趨勢，TV產品全球平均呎吋較去年同期增長2.3吋至55.6吋；65吋及以上TV出貨量佔比同比提升4.9個百分點至32.6%；75吋及以上TV出貨量佔比同比提升3.4個百分點至17.1%。

中高端產品同樣於全球出貨延續其領先優勢。TCL Mini LED TV全球出貨規模較去年同期大增102.1%，所佔比重亦增長6.6個百分點至15.4%；海外市場TCL Mini LED TV出貨規模增長更加明顯，達178.3%，而受惠於大呎吋TV及Mini LED TV佔比持續提升，海外大呎吋顯示業務毛利率進一步提升至16.6%。

互聯網業務持續高毛利

公司互聯網業務收入首季同比增長13.2%至7.4億元，毛利率同比顯著提升10.6個百分點至65.0%。而此高毛利水平的海外互聯網業務收入佔比同比提升超20.0個百分點。

至於公司創新業務收入首季同比增長8.1%至89.6億元。其中，光伏業務收入同比增長12.7%，至48.1億元，新增裝機量超1.3GW；而光伏業務毛利率同比提升至9.4%。值得留意的是，TCL電子今年3月底深化與 Sony(US.SONY)戰略合作，與Sony就家庭娛樂領域的戰略合作簽署具有法律約束力的最終協議，未來將通過合資公司共築全球家庭娛樂產業新生態，深化其在全球中高端市場的戰略佈局；顯然來自此深化戰略合作的新生態協同及規模效益等仍未體現於上述首季業績中，無怪TCL電子表明展望今年全年，有信心通過堅定的戰略執行，實現持續的穩健增長。

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