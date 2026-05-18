  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

TCL電子(01070.HK)首季經調整淨利同比增140% 繼續受惠中高端化戰略

18/05/2026

TCL電子(01070.HK)首季經調整淨利同比增140% 繼續受惠中高端化戰略

 

TCL電子(01070)公布，截至今年3月31日止首季經調整歸母淨利潤約3.8億元，較去年同期增長約140%，貼近公司此前首季業績預告公告的上限；集團第一季度收入約292.2億元，較去年同期增長約15.3%，處於此前預告的中位數。

 

儘管宏觀經濟及地緣政治環境仍存在不確定性，該集團持續推進「全球化」和「中高端化」戰略，提升產品競爭力，降本增效，帶動主營業務增長。公司持續提升經營效率，一季度整體費用率同比下降0.7個百分點至12.5%，整體盈利水平受惠「中高端化」等戰略持續優化。

 

中高端產品佔比持續提升，第一季度大呎吋顯示業務收入同比增長17.2%至167.21億元，毛利率同比提升3.0個百分點至17.5%。顯示業務繼續邁向更大呎吋化趨勢，TV產品全球平均呎吋較去年同期增長2.3吋至55.6吋；65吋及以上TV出貨量佔比同比提升4.9個百分點至32.6%；75吋及以上TV出貨量佔比同比提升3.4個百分點至17.1%。

 

中高端產品同樣於全球出貨延續其領先優勢。TCL Mini LED TV全球出貨規模較去年同期大增102.1%，所佔比重亦增長6.6個百分點至15.4%；海外市場TCL Mini LED TV出貨規模增長更加明顯，達178.3%，而受惠於大呎吋TV及Mini LED TV佔比持續提升，海外大呎吋顯示業務毛利率進一步提升至16.6%。

 

互聯網業務持續高毛利

 

公司互聯網業務收入首季同比增長13.2%至7.4億元，毛利率同比顯著提升10.6個百分點至65.0%。而此高毛利水平的海外互聯網業務收入佔比同比提升超20.0個百分點。

 

至於公司創新業務收入首季同比增長8.1%至89.6億元。其中，光伏業務收入同比增長12.7%，至48.1億元，新增裝機量超1.3GW；而光伏業務毛利率同比提升至9.4%。值得留意的是，TCL電子今年3月底深化與 Sony(US.SONY)戰略合作，與Sony就家庭娛樂領域的戰略合作簽署具有法律約束力的最終協議，未來將通過合資公司共築全球家庭娛樂產業新生態，深化其在全球中高端市場的戰略佈局；顯然來自此深化戰略合作的新生態協同及規模效益等仍未體現於上述首季業績中，無怪TCL電子表明展望今年全年，有信心通過堅定的戰略執行，實現持續的穩健增長。

【你點睇？】據報英國首相施紀賢正考慮辭任，你認為英國政局短期內會否持續動盪？ ► 立即投票

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

02621

手回集團

3.200

異動股

02738

華津國際控股

0.082

異動股

02565

派格生物醫藥－Ｂ

16.610

更多市場動向

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02621 手回集團
  • 3.200
  • 02738 華津國際控股
  • 0.082
  • 02565 派格生物醫藥－Ｂ
  • 16.610
  • 01913 普拉達
  • 35.560
  • 02800 盈富基金
  • 25.980
股份推介
  • 00700 騰訊控股
  • 460.000
  • 目標︰$560.00
  • 00762 中國聯通
  • 8.000
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 133.300
  • 目標︰$180.00
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 1.080
  • 目標︰$1.50
  • 01177 中國生物製藥
  • 5.240
  • 目標︰$6.58
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 460.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 30.640
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 133.300
  • 00002 中電控股
  • 75.700
  • 00005 滙豐控股
  • 140.300
報章貼士
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 15.620
  • 目標︰--
  • 00883 中國海洋石油
  • 27.560
  • 目標︰$30.00
  • 00322 康師傅控股
  • 12.310
  • 目標︰$13.70
熱炒概念股
即時重點新聞

19/05/2026 17:15  《盤後部署》恒指牛熊線上有彈力惟資金流仍弱，藍思借SpaceX概念未炒完

19/05/2026 17:13  《本港樓市》安保工程以16.27億元奪東涌住宅地，每呎樓面地價3052元，屬市場估值上限

19/05/2026 16:35  【新股上市】消息指丹諾醫藥超購9026倍，27.8萬人爭認購

19/05/2026 18:16  嗶哩嗶哩(09626)首季經調整純利按年升63%至5.93億人幣，收入升6.7%

19/05/2026 18:09  貝殼(02423)首季純利按年升47%至12.6億人幣，經調整淨利潤升16%

19/05/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入12.66億元，買阿里沽長飛光纖光纜

19/05/2026 08:55  【大行炒Ｄ乜】百度績後獲兩行升目標，大摩升聯想中芯目標逾三成

19/05/2026 16:25  《財資快訊》美電升報7.8325，一周拆息較上日微軟12基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 「AI六小虎」月之暗面據報將拆除紅籌架構，為港上市鋪路新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

嗶哩嗶哩首季經調整純利按年升63%至5.93億人幣，收入升6.7%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

香港樓市 | 安保工程以16.27億元奪東涌住宅地，每呎樓面地價3052元，屬市場估值上限新文章
品味生活
生活
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

暑期黃金檔期背後的誘惑與懸崖 新文章
人氣文章

裳色．惜裳．Tiff Chan

職場男士穿搭｜3大法則，讓人一秒聯想到行業新文章
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

味精的悲慘身世 從廚房調味到AI晶片關鍵材料
DIVA CHANNEL
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

不丹舊都普納卡：見證奇特又真實的文化信仰，看王室比童話更浪漫的愛情故事
人氣文章

Art & Living Feature

精選五月畫廊展覽：Gallery Exit《啞劇馬之夢》、 SC Gallery《Whisper or Loud》、 Contemporary by Angela Li 《Soma》
人氣文章

Beauty Feature

濾鏡妝效！開箱Laura Mercier透顏柔焦雙效胭脂：塑造16小時原生透嫩好氣息
健康好人生 Health Channel
人氣文章
疫症預言︱泰國神婆警告2026下半年爆3大恐怖疾病新文章
人氣文章
騙局疑雲｜港女性情突變疑鬼上身？陰陽師恐嚇300惡鬼索命需驅魔 新文章
人氣文章
氣炸鍋健康風險｜專家揭3類食物高溫釋致癌物，做漏1步油煙濃度增1525倍
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/05/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/05/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話19/05/2026
新股上市 | 「AI六小虎」月之暗面據報將拆除紅籌架構，為港上市鋪路
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

中美峰會後，輪到中歐關係重新定位

19/05/2026 15:56

大國博弈

中東戰火 | 特朗普：伊朗須迅速行動，否則將失去所有

18/05/2026 09:15

中東戰火

說說心理話

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區