地緣政治引發過山車市況？環球股市大反彈 一文教你揀啱MPF捕捉全球升浪！

過去兩個月，一眾打工仔看著自己個MPF戶口，心情或會像過山車一樣。早前受伊朗與美國之間的緊張局勢拖累，全球股市一度受壓下跌，難免令人擔憂。不過，市場消化消息後隨即迎來急升，不論是美股、韓國、日本以至歐洲等地的股市都錄得顯著的升幅。面對市況幻變，打工仔想精準捕捉全球升浪的機遇，單靠投資單一市場絕對不夠，關鍵在於找一個在不同股票市場都有曝光，而且長線回報亮眼的強積金供應商，才能靈活應對市場變化。

股票基金：海通、友邦稱冠

根據經濟通的積金排行榜，在一眾營辦商表現數據中，以五年期計算，海通的股票基金平均回報表現突出，達95.52%之高。但只計算較多用家的10大強積金營運商中，友邦強積金是股票基金平均表現最好的一家，旗下股票基金的平均回報為46.28%，緊隨其後為29.18%和29.17%的滙豐及恒生。想在波動市中突圍而出，打工仔在管理MPF時絕對不能單看單一營辦商的表面數字，更要考量其基金選擇的闊度及具體板塊的長線實力。部份強積金營運商提供了極為豐富的全球股票選擇，涵蓋美洲、歐洲、亞洲、大中華以至環球等不同地區的股票基金，適合希望能捕捉環球投資機遇的投資者。

按地區比較股票基金回報，多間強積金供應商在不同市場各有優勢，平均表現最好的友邦強積金，旗下多隻基金在市場上均長期名列前茅，海通及中銀保誠亦在個別市場取得亮眼表現。

美股基金三甲升年初至今升10%

環球股票方面，兩隻海通旗下環球基金表現出眾，三年期回報高達131%，緊隨其後的友邦優選綠色退休基金三年期回報亦高達75%以上，在環球股票積金中排名前列穩佔第二名，長線表現不俗；美股方面，在美股今年表現驚人，在近期反覆走強下，多隻美股基金錄得不錯表現，當中永明、中國人壽旗下美股基金表現較好，年初至今回報為11.71%和10.75%，而友邦優選北美股票基金亦超過10%，在同類積金排行榜中排第三，成功為成員捕捉美股近期的升浪。

一眾股票市場中，歐洲股市近年一洗頹風，雖然今年5月以來歐洲股市表現疲軟，受政局動盪和市場避險情緒影響，友邦優選歐洲股票基金續穩守第一，過去三年累升49.88%，滙豐及恒生旗下的歐股基金同期升幅則分別為47.21%和47.2%，排名第二及第三位。

最後，最多股民關注的中國股票方面，各基金的表現不一，可見非常考究基金經理的操盤能力，雖然中港股市早前經歷波動，但中銀保誠旗下中國股票基金的三年期回報高達61.85%，排名第二位的友邦優選中港基金則錄得超過42%的增長，略高於滙豐及恒生旗下中國企業指數基金的39%。

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