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全球庭院智能生態機器人第一股登場 菲亞蘭德以AI與綠色科技重塑萬億級庭院市場

05/06/2026

全球庭院智能生態機器人第一股登場 菲亞蘭德以AI與綠色科技重塑萬億級庭院市場

 

當傳統手機進化成智能手機，改變的不只是產品形態，更是整個產業的商業模式，而全球庭院及泳池設備市場目前亦正經歷類似轉變。過去，庭院設備大多屬於獨立運作的硬件產品，耗能高、管理分散且缺乏聯動能力，但長遠將朝感知、互聯、節能及自動化的智能機器人生態系統發展。深圳菲亞蘭德科技集團股份有限公司（下稱菲亞蘭德）看準這場產業升級浪潮，積極重塑全球中產家庭的「第二生活空間」（庭院）。集團早前向港交所遞交上市申請，以「全球庭院智能生態機器人第一股」的定位，打開市場對智能庭院產業的新想像。

 

根據招股書資料，旗下品牌包括iGarden的菲亞蘭德，乃一家聚焦庭院垂直場景的科技企業，圍繞能源管理、智能機器人及水處理3大核心板塊，藉此建立一體化智能庭院生態系統。目前，集團產品銷售覆蓋全球逾100個國家及地區，2025年收入突破10億元人民幣，其中99%收入來自海外市場，展現鮮明的全球化特徵。

 

瞄準歐美高端市場 打造生態圈破傳統痛點

 

智能庭院市場之所以備受關注，在於其背後連接的歐美龐大的高淨值家庭消費群體。庭院與私人泳池在當地不只是居住空間的一部分，更是構建其生活方式的重要元素。然而，傳統庭院管理長期面對人工維護成本高昂、能源消耗巨大及設備智能化程度不足等問題。隨着全球能源價格上升及節能減碳政策持續推進，市場對高能效、自動化及智能化設備的需求正快速增長。

 

相比單一產品競爭，菲亞蘭德致力構建完整的生態圈。招股書顯示，集團已建立覆蓋能源管理、智能機器人及水處理系統的完整產品系列，形成以物聯網（IoT）技術驅動的iGarden生態系統。按2024年收入計，集團已成為中國最大的智能泳池設備供應商，全球市場份額達3.4%；同時在中國智能泳池熱泵及智能泳池水泵市場排名第一，全球市場份額分別達15%及6.6%。

 

若以新能源汽車作比喻，菲亞蘭德的變頻熱泵、水泵及水處理系統，相當於整個智能庭院生態的底盤與動力系統。當中智能泳池熱泵是集團的核心收入來源，2025年貢獻收入超過6.4億元人民幣。集團自主研發的Full-Inverter及TurboSilence技術，可將熱泵能效比提升至最高30倍水平，遠高於行業普遍水平，成為推動庭院能源系統節能升級的重要基礎。

 

 

在此基礎上，智能泳池水泵、智能鹽氯機及智能砂缸等產品共同構成綠色水環境底座，不但提高運行效率，更能減少傳統化學藥劑使用及人工維護需求，進一步切合全球低碳發展趨勢。從收入結構可見，能源管理產品一直是集團最大的收入來源，2025年佔總收入逾8成，為業務提供穩定現金流與盈利基礎。

 

AI機械人成增長引擎 自有品牌收益佔逾半

 

至於智能機器人產品乃其生態圈的體驗入口和增長引擎。集團旗下泳池清潔機器人及割草機器人，透過AI演算、智能路徑規劃及自動控制技術，瞄準歐美家庭最常見的庭院維護場景。尤其泳池清潔機器人近年增長迅速，相關收入由2023年的約3,000萬元人民幣增長至2025年的逾9,500萬元人民幣。與單純售賣設備不同，當熱泵、水泵、水處理系統及機器人終端接入同一個iGarden App平台後，整個庭院便形成具備協同能力的智能機器人生態網絡，進一步提高用戶黏性及品牌壁壘。

 

除了技術優勢，菲亞蘭德另一項值得留意的競爭力是全球化布局。招股書顯示，集團產品已銷往全球超過100個國家及地區，並於歐洲及北美等重點市場建立區域營運網絡。這些市場不但擁有全球最成熟的庭院文化，也是高端庭院設備的主要消費地區。集團目前擁有iGarden、FAIRLAND、AQUARK及AQUAGEM等品牌，並持續推動自有品牌銷售比例提升。2025年，自有品牌收入佔比已超過5成，反映品牌價值正逐步轉化為商業回報。

 

當然，投資者亦需留意集團現階段仍處於加速投入期。2025年集團錄得虧損，主要受到研發投入及銷售推廣開支增加影響。其中研發支出達1.43億元人民幣，佔收入約14%；銷售及分銷開支亦大幅上升。從另一角度看，這反映集團正積極為新產品量產、全球品牌建設及市場擴張提前部署。管理層亦於招股書中表示，未來募集資金將重點投放於產品研發、AI技術升級、市場拓展及全球供應鏈優化等方向。

 

港股罕見「AI+綠色」概念 生態模式利長遠溢價

 

從投資角度分析，菲亞蘭德最吸引之處並非單一熱泵、水泵或機器人產品，而是其建立中的庭院智能機器人生態系統。當市場仍以設備供應商視角理解產業時，集團已嘗試以能源管理、智能控制、AI機器人及物聯網平台構建完整閉環。這種由單項產品競爭走向生態競爭的模式，一旦形成規模效應，將有望進一步提升品牌溢價能力及長期盈利空間。

 

此外，與一般消費電子產品不同，庭院設備市場具備明顯的高端消費屬性。無論私人泳池、庭院草坪還是戶外休閒設施，其核心客群均集中於歐美中高收入及高淨值家庭。這類客戶對價格敏感度相對較低，反而更重視能源效率、智能化體驗、產品設計及品牌形象，因此行業長期維持較高毛利水平。當市場競爭仍停留在單一產品價格時，能夠提供完整智能機器人生態體驗的品牌，往往更容易建立品牌溢價及長期競爭優勢。

 

因此，作為港股市場少見兼具新能源、機器人、AI及全球化消費升級概念的企業，菲亞蘭德能否藉上市契機進一步鞏固其生態優勢，無疑值得投資者關注。若集團未來成功把握智能庭院普及化趨勢，其獲得的或許不只是設備市場份額，而是全球高淨值家庭未來10年對智能低碳生活的追求。

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