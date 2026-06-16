【記者實測】上環萬呎「巨無霸」方德體驗店！ 三大券商實體店特色大比拼

近年網上券商紛紛由「線上」攻到「線下」，在鬧市開設大型實體店，拉近與普羅大眾的距離。由帶起線下熱潮的富途、大玩生活美學的長橋，到最近剛在上環插旗、主打超大空間的方德證券，這三家券商的實體店到底各有甚麼特色？記者今次就帶大家逐一拆解，並重點實測方德這間最新、面積超大的體驗店！



富途證券銅鑼灣旗艦店



長橋證券尖沙咀體驗店

先來看看另外兩間人氣券商的實體店特色。作為線下門市元祖的富途證券，其位於銅鑼灣的旗艦店佔地逾 7,000 平方呎，以醒目的招牌「牛牛」公仔為主調，並首設私人財富中心，主攻一對一開戶諮詢與互動金融科技體驗，深受年輕打工仔歡迎；至於長橋證券在尖沙咀的體驗店，則首創了「Longbridge Café」概念，將投資融入生活。他們的地舖是精品咖啡店，提供以科網巨頭命名的特色咖啡豆，而地庫則是充滿 Nasdaq 交易所氣氛的 Lounge Bar，精釀啤酒價格甚至會隨股價變動，甚具特色。



方德證券上環體驗店

最新登場的方德證券上環體驗店，則主打一個字 - 「大」！因它是全港最大型的券商線下體驗店。方德證券1月起便承租上環金龍中心巨舖連辦公室，共 4 層，合計建築標準面積高達 19,337 平方呎，是目前全港規模數一數二的券商實體店。G 層接待處的空間雖然精緻，但宣傳最新優惠和功能的大螢幕十分矚目。

方德用戶體驗中心

拾級而上來到 5,567 平方呎的 1 樓方德用戶體驗中心及智投中心，寬敞的空間極具現代感。現場設有專業的投資顧問，一對一協助客戶開戶、介紹方德的特色功能及最新研發的投資工具，方便新手快速揀選心水股票。這裡還設有大型講座空間，工作人員透露，正式開幕後預期會與各大投資專家及KOL舉辦講座，幫大家理清投資思路，掌握最新市場動向。

往上走是專為高淨值客戶而設的私人空間。2 樓面積約有 8,302 平方呎，設有 4 間獨立房間。更有不同主題，例如高雅中國風設計，古色古香，最適合喜歡在恬靜環境中分析股市的投資老手。大堂中央則設有非常吸睛的舒適沙龍區，擺放著圓枱和厚實柔軟的優雅椅子，讓人宛如置身於星級酒店，可以在此舒適吹水和交流心得。至於 3 樓則佔地 5,385 平方呎，目前仍進行裝修，落成後將提供 5 間客戶一對一服務洽談室，私隱度更高。

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