美股高位重新部署新興市場？ 股債策略鎖定AI關鍵供應鏈與價值重估紅利
22/06/2026
|
重要事項：
1. 本基金主要投資於新興市場發行人之股本證券及任何信貸質素的債務證券。
2. 投資於新興市場面對較高的波動性及較高的風險（例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、監管風險、經濟風險、法律及稅務風險、結算風險及託管風險）。
3. 本基金可投資於商品相關證券，包括業務依賴於商品價格或可能嚴重受商品價格影響的公司的證券。
4. 投資於本基金會涉及一般投資風險、股本證券風險、小市值公司風險、債務證券風險、集中風險及貨幣風險。與較高評級證券相比，評級低於投資級別及無評級的債務證券可導致本基金須承受較高的波動性及較大的本金及利息損失風險。基金價格可反覆波動，並可在一段短時期內顯著下跌。閣下於本基金的投資可能會價值全失。
5. 本基金將使用衍生工具作對沖、有效基金管理及其他投資目的。這可能涉及交易對手／信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／成分可能導致損失遠高於本基金對金融衍生工具投資的金額。金融衍生工具的投資參與可能導致本基金遭受重大損失的高風險。
6. 本基金可從資本中或實際上以資本撥付派息(此舉可構成部分退回或撤回投資者原本的投資)或來自原本投資應佔的任何資本收益，由此即時減低每股資產淨值。貨幣對沖股份類別的分派金額可能受到貨幣對沖股份類別的參考貨幣與本基金的基準貨幣之間利率差異的不利影響，導致從資本中撥付的分派金額比其他非對沖股份類別的更大。
7. 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。
雖然AI發展前景亮麗，美股今年再創新高，但不少投資者也擔心美股科技巨頭估值高處不勝寒，從市場配置的角度上有分散風險的必要。而同期新興市場此時的12個月遠期市盈率僅約11倍，遠低於已發展市場的18倍，且其經濟和企業盈利增長依然強勁，帶動不少資金流向新興市場。在眾多新興市場投資策略中， 聯博新興市場股債基金利用股債互補降低組合波動性的同時，又能達至與新興市場股票相若的回報。
亞洲硬體公司估值優勢顯著 股票國家分布多元
目前基金在AI板塊的配置主要集中在東亞硬體製造商，包括大家都很熟悉的台灣與南韓半導體及高頻寬記憶體龍頭。另外，基金也有投資一些較少關注的板塊，如半導體測試與封裝公司，進一步分散組合風險。相比美國科技巨頭，亞洲晶片與硬體製造商的遠期估值顯著更具吸引力。在股票的地區分布方面，基金最大的絕對權重主要分布在中國、台灣、南韓及印度。與此同時，基金經理團隊積極發掘具備獨特重估潛力的市場，主動超配波蘭及巴西等國家，藉此分散單一地區風險並捕捉多元增長。
除了科技主題，中韓等市場的政策改革正為企業注入強大動力。南韓政府大力推進企業價值提升計劃，透過優化派息流程及優化企業管治改善股東回報。中國上市公司亦日益注重管治，股份回購與股息規模均創歷史新高。
高收益債券護航 戰術性防守與貨幣分布降低下行風險
在多變的宏觀環境中，靈活的債券配置能顯著發揮互補作用。在債券配置上，基金看好高收益主權債多於投資級別債券，目前偏好哥倫比亞、土耳其及實際孳息率具吸引力的巴西。
除了債券國家配置的互補，基金在貨幣分布上也採取了主動的戰術管理。在固定收益範疇，強勢貨幣(主要為美元)主權債券及企業債券為主要持倉。
與此同時，美元的波動性也為基金貨幣管理帶來主動獲利機會。基金在二月份因應技術因素增持了美元，為組合在三月份市場波動時帶來穩定。基金持有一籃子新興市場外匯，目前傾向於巴西雷亞爾、哥倫比亞披索及新台幣等貨幣，透過靈活的貨幣配置為投資組合構築額外的收益來源。
在2026年第一季度市場波動期間，基金適時增持遭過度拋售的主權債，例如印尼與肯尼亞。此外，基金在首季增持了羅馬尼亞美元主權債，看好其有望於2027年成為天然氣淨出口國，通脹風險可控且財政赤字改革進展良好。上述戰術性動態調配與主動貨幣管理為基金提供了強大的抗震能力，基金A類美元股份在首季錄得4.42%的淨回報[1]，遠勝MSCI新興市場指數的負0.17%表現。
投資涉及風險。過往表現並非未來業績的保證。本基金為AB SICAV I（即“聯博”）旗下的一個投資組合。聯博是根據盧森堡大公國法律註冊成立的開放型可變資本投資公司(société d'investissement à capital variable)，法定名稱為AB SICAV I。在2016年2月5日之前，聯博的法定名稱為ACMBernsteinSICAV，營業名稱為AllianceBernstein。要了解更多詳情包括風險因素，應閱讀基金認購章程。本廣告的發行者為聯博香港有限公司及未經證監會審閱。資料來源：聯博，截至2026年6月。
[1] 新興市場股債基金（A類股份，美元）的過往歷年表現：-1.45%（2021年）、-22.72%（2022年）、15.68%（2023年）、 13.56%（2024年）及23.45%（2025年）。按資產淨值比較計算，股息再投資，按美元計值。
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇