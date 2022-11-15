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以「深港」為招才引智品牌

15/11/2022

　　在最近舉行的第九屆深港（前海）人才合作年會暨深港聯合「招才引智」活動中，香港特區政府駐粵辦和前海管理局共同發佈「2023年深港聯合招才引智計劃」，計劃合作舉辦多場招才引智活動，期望促進深港人才交流溝通，以及吸引更多高端國際人才到深港發展。筆者認為深港一同招才引智，不單可以打造出品牌效應，也有助建立更寬廣的生態圈，增加對人才到大灣區發展的吸引力。

 

 

　　香港和前海一同優化深港人才資源配置，做到人才「增量共贏」，，在優化合作機制、加強資源提供、攜手引才育才三方面將能取得豐富成果。

 

　　在優化合作機制方面，深港透過建立招才引智合作機制，合作舉辦海外宣講、人才尋訪等活動。香港特區政府駐粵經濟貿易辦事處、投資推廣署等部門將會與深圳前海等區域緊密聯動，一同打造暢通的人才雙向流動渠道。相信良好的機制有助促進彼此合作，做到多贏效應。

 

　　在加強資源提供方面，深港聯合開展招才引智活動已經取得一定成果。2022年，香港商協會、人力資源機構、高校、科研院所等聯合前海舉辦多次灣區機遇研討會，並向全球介紹粵港澳大灣區營商環境、發展前景、配套服務，累計已吸引150多家外資及港資企業，以及300多名企業高管參加。

 

　　在攜手引才育才方面，深港將合作打造引才育才平台。香港特區政府部門、相關機構、業界組織、高校和科研院所積極與深圳前海等區域聯動，為人才的成長與發展提供適宜的環境、充足的機會和充分的空間。當中包括：推動香港大學前海智慧交通研究院、香港科技青年聯合會等香港人才載體在前海落地，聯合培養青年科技人才；舉辦「商業領袖智薈論壇」、「科技企業出海」、「灣區科創大本營」等系列活動。另外，針對人力資源、科技、金融等領域，透過項目路演、培訓交流、Free talk等形式，為200多家深港企業高管建立交流、展示及合作平台。前海港澳青年招聘計劃已累計發布4514個職位，而且新職位不斷推出，為港澳青年提供就業機遇。另外，已有260名港澳青年與騰訊、順豐、微衆銀行等前海重點企業簽訂就業協議。筆者相信深港一同引才育才，提供更廣闊的發展空間，令人才有更多選擇，出路更廣。

 

 

　　香港與深圳優勢互補，共同為人才構建一個宜居宜業宜遊的環境，用機制、資源及平台，做好招才引智，一同建立深港人才品牌，匯聚優秀人才，在香港及深圳這個半小時生活圈茁壯成長。


洪為民  前海管理局香港事務首席聯絡官

 

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