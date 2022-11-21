  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

前海致力建設四大集聚區

21/11/2022

　　前海最近主辦了2022年全球招商大會，展示前海的改革創新方向、優化營商環境的成果，並發佈了「前海全球服務商計劃」，向八大全球服務商發出「邀請」。未來前海將加快打造四大集聚區，幫助全球服務商在前海迅速落戶發展。

 

四大產業集聚區 匯聚創新資源

 

　　大會展示了前海改革開放的方向，前海會根據市場和企業的需求，進一步放寬規則、管理和制度標準，令投資和貿易更加便利。前海將會建設一批現代服務業載體，通過打造產業集聚區的方式建立服務體系，提供產業空間、加強企業間聯動，打通產業鏈上下游。前海將從交通設施、企業合作、資質互認和人才流動等方面加強深港企業融合發展。為了令港人港企獲得更好的生活體驗，前海也致力於完善商業、醫療、教育、文化配套。筆者認為，這樣的發展方向既有國際化的格局與視野，又具備了生活上的貼心與細緻。相信前海一定會讓前來發展的港人港企，不單感受到前海自貿區的商機與繁華，更體會到前海的細心及溫暖。

 

 

　　招商大會向金融、商貿物流、信息服務、科技、文創、商務服務、公共服務、航運服務這八大服務商發出了招商邀請。前海也將會優化產業空間，服務於企業的發展，提出要打造「四大集聚區」。依託前海深港國際金融城打造「風投創投集聚區」，80萬平方米的產業空間，涵蓋「募投管退」全流程。前海目前已有16家天然氣貿易企業落地，年內將達20家，落地資本達120億元。未來前海將會加速打造「天然氣貿易集聚區」，支持企業總部、訂單中心、結算中心落戶前海。打造「跨境電商集聚區」，培育平台、打造輻射全球的跨境電商樞紐。現時前海已有7家深港、深澳聯營稅務師事務所，將完善行業規管，打造「涉稅服務業集聚區」。此外，前海更推出了「前海集聚區政策」，企業可線上匹配符合和推薦的扶持政策。

 

當日投資額超千億 項目來自多個行業

 

 

　　前海的地理位置、營商環境和支持政策吸引了眾多企業投資佈局。招商大會當天，一批來自金融、現代物流、科技服務、信息服務、專業服務、文化創意等產業領域的重點港資項目和世界五百強企業落戶。包括中石化產融、山能租賃、中海油能源、大新銀行深圳分行、灣島細胞科技等企業及項目，總投資額超過1200億元。

 

洪為民 前海管理局香港事務首席聯絡官

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回財通前海

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

--

異動股

02007

碧桂園

2.920

異動股

01810

小米集團－Ｗ

9.340

更多財通前海

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 33,849.46
    -497.57 (-1.449%)
  • 標準普爾500指數
    跌 3,963.94
    -62.18 (-1.544%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 11,049.50
    -176.86 (-1.575%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升275.916
變動率︰+2.111%
較港股︰--
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌2.676
變動率︰-1.835%
較港股︰--
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌42.313
變動率︰-2.344%
較港股︰--
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌24.321
變動率︰-2.491%
較港股︰--
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升74.050
變動率︰+12.624%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.660
變動率︰+9.016%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升5.570
變動率︰+5.293%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升51.780
變動率︰+2.636%
精選美股 More
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰升161.490
變動率︰+4.288%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰跌46.770
變動率︰-3.686%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌42.510
變動率︰-3.997%
ZM
Zoom視頻
按盤價(USD)︰跌71.590
變動率︰-5.053%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/11/2022 19:05 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：29/11/2022 07:45
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/11/2022 19:05 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 02007 碧桂園
  • 2.920
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 9.340
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.200
  • 00493 國美零售
  • 0.173
股份推介
  • 00762 中國聯通
  • 4.100
  • 目標︰$5.00
  • 06655 華新水泥
  • 7.740
  • 目標︰$8.69
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.720
  • 目標︰--
  • 02325 雲康集團
  • 15.680
  • 目標︰$17.50
  • 03331 維達國際
  • 18.940
  • 目標︰$19.70
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 139.400
  • 00005 滙豐控股
  • 45.600
  • 00388 香港交易所
  • 279.000
報章貼士
  • 01818 招金礦業
  • 8.660
  • 目標︰$9.90
  • 06655 華新水泥
  • 7.740
  • 目標︰$8.69
  • 02318 中國平安
  • 41.850
  • 目標︰$48.00
熱炒概念股
即時重點新聞

28/11/2022 16:36  《盤後部署》恒指尾段跌幅收窄，美團短線料於148元遇阻力

28/11/2022 14:55  【高息定存】恒生一周美元定存高達10厘，大新12個月5.2厘

28/11/2022 19:02  【國安立法】李家超:就黎智英聘英御狀案向人大提請釋法

28/11/2022 16:31  《本港經濟》出口貨值連跌六個月，十月跌幅擴至10.4%遜預期

28/11/2022 16:46  信貸資料平台開始運作，壹賬通等三家信貸資料服務機構正式獲選

29/11/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６６﹒３８億元，買盈富沽騰訊

28/11/2022 08:15  【大行炒Ｄ乜】美團第三季經調整虧轉盈，遭三行降目標價！

25/11/2022 18:11  《嚟緊炒Ｄ乜》大家樂下周派中期業績，技術走勢不俗小注炒一轉

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】陶冬：中國大手減持美債有因（有片）
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》單日陽性破4萬　降準失靈A場軟　避險升溫人幣跌
人氣文章

新聞>財經熱話

人行降準幅度無驚喜趁消息出貨　內銀比內房更值博
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼
人氣文章

素心Cook．藍婷

口感超豐富！「黃金蕎麥粒伴秘醬杏鮑菇」，惹味好送飯！
人氣文章

玩樂 What’s On

聖誕2022｜繽紛冬日巡禮回歸！西九海邊打卡必影20米高巨型聖誕樹、聖誕小鎮！8大主題聖誕小屋幾時開放？ 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

酒意人生．梁淑意

酒的質素如何定斷？不要一次評分定生死！保持開放態度嘗試多種酒，才最公平客觀
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

拍賣生意難做，二、三線拍賣行如何生存？大部分拍假！拍假有兩個層次，不要高估自己眼力！
人氣文章

Beauty

Chantecaille、Valentino Beauty、ARMANI Beauty推出充滿節日氣氛的限量單品，讓人愛不釋手！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
浸大理大研發！發光納米粒子令腦部膠質瘤原形畢露！有助傳送藥物抑制癌細胞生長
人氣文章
締造安全、便利的健康產品網購平台 樂本健三度獲獎 信心保證
人氣文章
增加性愛頻率，就能減少伴侶出軌？以性填補愛，只是一個自設的誤區
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2022 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/11/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/11/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章專訪28/11/2022
【專訪】陶冬：中國大手減持美債有因（有片）
人氣文章中國故事28/11/2022
《神州經脈》單日陽性破4萬　降準失靈A場軟　避險升溫人幣跌
人氣文章財經熱話28/11/2022
人行降準幅度無驚喜趁消息出貨　內銀比內房更值博
人氣文章生財有道28/11/2022
【高息定存】恒生一周美元定存高達10厘　大新12個月5.2厘
人氣文章市場動向28/11/2022
新興市場綠色債券潛力不可小覷
人氣文章FOCUS28/11/2022
【FOCUS】「存亡牌」效用遞減　民進黨遭滑鐵盧
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金