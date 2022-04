英超利物浦、歌手藝人加入NFT行列！新玩法湧現︰結合實體便利店、NFT自助販賣機面世？

區塊鏈熱潮席捲全球,新冠疫情持續蔓延的情況下,全世界共同經歷一場數碼轉型的改革,2021年科技巨頭Facebook發表其元宇宙概念迄今,經濟數碼化,消費、醫療、金融支付生態全面航向 Web 3.0 新時代。

2022 年全球金融科技發展更是普及,數碼資產搖身一變為資產配置首選,比特幣、以太幣、NFT 也躍升為傳統財經版面上的常客,多元的數碼資產讓金融科技勢不可擋,逐步成爲主流焦點。

3月28日利物浦剛宣佈與蘇富比合作,以領隊Klopp為首,加上Salah、Mane、Van Dijk、TAA、Alisson共23位現任球員為主角,推出英超球會首個NFT系列,而在3月30日更同時推出有更罕有的「傳奇」級別,同樣以上述人為主角,但每人僅推出一個、作公開拍賣。

比特幣(BTC)及以太幣 (ETH) 再度衝破新高,市值超越傳統大型機構外,NFT 也成爲跨產業的共同語言,周杰倫與潮牌「PHANTACi」聯名推出的 Phanta Bear NFT,發佈即被秒殺,創下瞬間 1000 萬美金的紀錄, 一度衝上全球最大交易平台OpenSea的即時交易量冠軍, 而其24 小時交易量達突破新高,排名第一,刷新 NFT 紀錄!

而在香港曾三度推出NFT項目的音樂人陳奐仁,分別以不同的定價模式,在以太坊(Ethereum)、幣安智能鏈(BSC)等區塊鏈上鑄造及推出NFT。現在更數碼港攜手合作舉辦加速器計劃,希望推己及人可透過NFT相關業務方面,為數碼港初創提供建議及協助。

而在香港一新便利店品牌8IGHT FIVE TWO將於4月15日公開限量發售8IGHT FIVE TWO NFT,是一很創新突破性將虛擬與現實結合,據其合夥人林盛斌早前提及想為NFT賦予價值,為持有者提供多元化體驗、更實在的回報。

(圖片來源︰852 EIGHT FIVE TWO Facebook)

最近全球首台 NFT 實體自助買賣機已於紐約面世,當汽水機不再只賣汽水,元宇宙也將成為我們生活中的一環。NFT 的實質用途現在才正式逐步體現於市場中,就讓我們參與其中,見證今後百花齊放的 NFT 如何改變生活。

Tesla 及 MicroStrategy 等上市公司紛紛增購虛擬通貨,更將他視為公司資產管理的一環;機構投資者開始密切關注加密貨幣領域,而加密貨幣相關的 ETF 也將成為一種新的資產類別,足見數碼資產理財逐漸成為現今社會主流趨勢。

NFT 的使用將超越視覺藝術,發展為音樂、虛擬房地產、遊戲中的人工製品,這將極大地擴展該類別。 NFT 利用創新的智能合約技術在區塊鏈上存儲和記錄獨特信息,這意味著每當 NFT被創建,只有其中一個可驗證地存在。使用 NFT,人們可以以數碼方式證明資產是真實的。NFT 可以在專門的市場上交易。

到目前為止, NFT 可以歸納為以下四大類:視覺藝術、個人資料圖片項目(PFP:Cryptopunks、Bored Ape Yacht Club、CrypToadz)、文化收藏品(體育、音樂、照片、視頻)和遊戲。

NFT 為數碼藝術家提供了一種通過他們的工作和才能獲利的新方式。通過區塊鏈技術對原創作品的輕鬆認證使數碼藝術家能夠在 2021 年在以太坊上出售高價藝術品。

加密貨幣已受到消費者、投資者、開發者,甚至政策制定者的關注。僅管加密貨幣未來扮演的角色仍尚待觀察,可以確定的是,加密貨幣未來將能運用於更多場景。Visa全球調查顯示,關注加密貨幣成人中,有過半希望銀行能提供加密貨幣產品;而已擁有加密貨幣的受訪者中,則有近四成可能將主要銀行轉到有提供加密貨幣產品的銀行。

許多央行也正在評估發行央行數碼貨幣,有些市場已在進行測試或執行,如瑞典、泰國、中國等。金融機構也需要盡快擬定加密貨幣策略,幫助消費者順暢、安全地進入加密貨幣生態系。

NFT 熱潮之下,金融科技產品需求將增。在元宇宙帶動之下,創科公司積極研發及應用不同科技,包括NFT,而數碼港首席公眾使命官陳思源曾在早前指出,元宇宙的意思和界定至今仍甚為模糊,故要推動新思維,最重要的就教育,讓普羅大眾明白到甚麼是元宇宙。

未來幾年仍可能有如疫情意料之外的動盪。但在數碼化的未來中,能克服未來挑戰的,是那些真正以消費者為中心,並產品強調客戶需求及著重網上保安的企業。