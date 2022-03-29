英超利物浦、歌手藝人加入NFT行列！新玩法湧現︰結合實體便利店、NFT自助販賣機面世？

區塊鏈熱潮席捲全球，新冠疫情持續蔓延的情況下，全世界共同經歷一場數碼轉型的改革，2021年科技巨頭Facebook發表其元宇宙概念迄今，經濟數碼化，消費、醫療、金融支付生態全面航向 Web 3.0 新時代。

2022 年全球金融科技發展更是普及，數碼資產搖身一變為資產配置首選，比特幣、以太幣、NFT 也躍升為傳統財經版面上的常客，多元的數碼資產讓金融科技勢不可擋，逐步成爲主流焦點。

3月28日利物浦剛宣佈與蘇富比合作，以領隊Klopp為首，加上Salah、Mane、Van Dijk、TAA、Alisson共23位現任球員為主角，推出英超球會首個NFT系列，而在3月30日更同時推出有更罕有的「傳奇」級別，同樣以上述人為主角，但每人僅推出一個、作公開拍賣。

比特幣（BTC）及以太幣 (ETH) 再度衝破新高，市值超越傳統大型機構外，NFT 也成爲跨產業的共同語言，周杰倫與潮牌「PHANTACi」聯名推出的 Phanta Bear NFT，發佈即被秒殺，創下瞬間 1000 萬美金的紀錄， 一度衝上全球最大交易平台OpenSea的即時交易量冠軍， 而其24 小時交易量達突破新高，排名第一，刷新 NFT 紀錄！

而在香港曾三度推出NFT項目的音樂人陳奐仁，分別以不同的定價模式，在以太坊（Ethereum）、幣安智能鏈（BSC）等區塊鏈上鑄造及推出NFT。現在更數碼港攜手合作舉辦加速器計劃，希望推己及人可透過NFT相關業務方面，為數碼港初創提供建議及協助。

而在香港一新便利店品牌8IGHT FIVE TWO將於4月15日公開限量發售8IGHT FIVE TWO NFT，是一很創新突破性將虛擬與現實結合，據其合夥人林盛斌早前提及想為NFT賦予價值，為持有者提供多元化體驗、更實在的回報。

（圖片來源︰852 EIGHT FIVE TWO Facebook）

最近全球首台 NFT 實體自助買賣機已於紐約面世，當汽水機不再只賣汽水，元宇宙也將成為我們生活中的一環。NFT 的實質用途現在才正式逐步體現於市場中，就讓我們參與其中，見證今後百花齊放的 NFT 如何改變生活。

Tesla 及 MicroStrategy 等上市公司紛紛增購虛擬通貨，更將他視為公司資產管理的一環；機構投資者開始密切關注加密貨幣領域，而加密貨幣相關的 ETF 也將成為一種新的資產類別，足見數碼資產理財逐漸成為現今社會主流趨勢。

NFT 的使用將超越視覺藝術，發展為音樂、虛擬房地產、遊戲中的人工製品，這將極大地擴展該類別。 NFT 利用創新的智能合約技術在區塊鏈上存儲和記錄獨特信息，這意味著每當 NFT被創建，只有其中一個可驗證地存在。使用 NFT，人們可以以數碼方式證明資產是真實的。NFT 可以在專門的市場上交易。

到目前為止， NFT 可以歸納為以下四大類：視覺藝術、個人資料圖片項目（PFP：Cryptopunks、Bored Ape Yacht Club、CrypToadz）、文化收藏品（體育、音樂、照片、視頻）和遊戲。

NFT 為數碼藝術家提供了一種通過他們的工作和才能獲利的新方式。通過區塊鏈技術對原創作品的輕鬆認證使數碼藝術家能夠在 2021 年在以太坊上出售高價藝術品。

加密貨幣已受到消費者、投資者、開發者，甚至政策制定者的關注。僅管加密貨幣未來扮演的角色仍尚待觀察，可以確定的是，加密貨幣未來將能運用於更多場景。Visa全球調查顯示，關注加密貨幣成人中，有過半希望銀行能提供加密貨幣產品；而已擁有加密貨幣的受訪者中，則有近四成可能將主要銀行轉到有提供加密貨幣產品的銀行。

許多央行也正在評估發行央行數碼貨幣，有些市場已在進行測試或執行，如瑞典、泰國、中國等。金融機構也需要盡快擬定加密貨幣策略，幫助消費者順暢、安全地進入加密貨幣生態系。

NFT 熱潮之下，金融科技產品需求將增。在元宇宙帶動之下，創科公司積極研發及應用不同科技，包括NFT，而數碼港首席公眾使命官陳思源曾在早前指出，元宇宙的意思和界定至今仍甚為模糊，故要推動新思維，最重要的就教育，讓普羅大眾明白到甚麼是元宇宙。

未來幾年仍可能有如疫情意料之外的動盪。但在數碼化的未來中，能克服未來挑戰的，是那些真正以消費者為中心，並產品強調客戶需求及著重網上保安的企業。



