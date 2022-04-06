網上睇醫生、學習、緬懷巨星、祭祀，科技徹底融入生活！本港創科人材輩出？

第五波疫情仍然嚴峻，每一位香港市民、前線醫護人員及各行各業每天都面對不同挑戰，科技應用成為抗疫不可或缺的工具，以支援日常生活及業務營運。

在過去幾個月，坊間愈來愈多的科技與日常生活整合，如在4月1日大家分別善用不同的科技舉辦不同的網上音樂會來緬懷一代巨星-張國榮，在疫情下大家多了一個機會抒發，透過網上直播，與全球「哥」迷一齊懷念這個超級巨星、永遠的偶像。

到了一年一度清明時，慎終追遠、緬懷先烈、祭祀先祖是中華民族的優良傳統。年年祭掃先人墓，處處有猶長春風。今年清明與往年不同，受到疫情影響，很多都是無法到現場掃墓，如今興起的雲祭祀，移風易俗效果好。政府鼓勵綠色殯葬，食環署已設立「無盡思念」網站及流動應用程式，供市民隨時隨地網上追思悼念逝去的摯愛親友，打破了這種時間和空間上的限制，緬懷及祭掃，寄託對先祖的哀思，傳承孝道文化，網上寄哀思，清明一樣情！

（無盡思念網站截圖）

而在疫情蔓延下，數碼港作為香港創科重要一員，一直透過「敢創抗疫」行動及平台，集合數碼港社群初創企業和科技公司，利用科技協助抗疫。隨著第五波疫情爆發，數碼港初創社群繼續針對社會當前迫切需要，與不同機構如政府部門、醫院及社福機構合作，為弱勢社群等有需要人士提供抗疫物資，以及醫療支援、安老檢測、居家抗疫及遙距學習等範疇的抗疫方案，協助市民渡過困境。

醫療及安老檢測為抗疫需求最迫切範疇之一， 醫療資訊及服務平台Finddoc便與養和醫療集團合作，提供視像會診服務，以助紓緩公營醫療系統壓力；醫療護理服務初創Evercare亦為安老院捨提供免費採樣及檢測服務，協助防範院捨內爆發。

而其下初創專注於海外房產按揭配對平台的 Propcap Technologies Limited 環球房產科技有限公司（簡稱「PropCap」）更計劃在今年上半年完成 Pre-A 輪融資。

香港創科人材輩出，其中一原因該是數碼港作為重點初創孵化器，他們投放資源是不借工本，投資55億元興建數碼港第五期，重點是希望數碼港可以有更多空間和資源，幫助更多新經濟發展，包括保險科技（InsurTech）、監管科技（RegTech），這些都是新事物，而香港本身是有很大優勢可以持續發展。香港不需要「跟風」，這幾年香港整體的創科生態發展非常好，大家千萬不要用傳統眼光來看新經濟發展。

而數碼港，是一個精英雲集，活力澎湃的地方。他們與創業家一路同行，以往香港沒有「獨角獸」，對嗎？第一隻「獨角獸」是從數碼港走出來，現在數碼港有不止一隻「獨角獸」。數碼港的金融科技群體差不多是全亞洲最大之一，數碼港的配套絕不可以中環，尖沙咀等市區中心來相比，因為新經濟的模式是不同的。共用工作空間在全港是很熱門的，不單是數碼港。但若以朝九晚五的方式看待初創企業，我覺得不太適合，因為初創企業大多人手少，任何事都「一腳踢」、到處走動。其實共用辦公室是一個匯聚的地方，將優質初創企業匯聚一起，令他們更強大、更好地利用公共資源。在數碼港有會計師資源、律師資源，因為初創企業沒有這些資源會搞不好，所以要用生態系統方式去看數碼港。

另香港生產力促進局轄下的知創空間，作為推動STEM教育的平台，進一步將Learn From Home概念推展至中小學，並將於4月11日至15日舉辦「TechEd綫上教育節」。

每一個香港人其實每一日都在運用智慧城市的科技，這些科技其實就正正是最成功的智慧生活，因為既有用又易用，才能完美融入到香港人的日常生活之中。

人間最美四月天，揮去春寒盡清明。走過黎明前的黑暗，勝利的曙光正在向我們招手。