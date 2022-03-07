疫情肆虐無啖好食！麥當勞38間分店停業！譚仔47間分店只供外賣！一文睇晒7間連鎖食肆最新營業安排！

本港第五波疫情持續嚴峻，除了超市及百貨公司提早關門，不少食肆都選擇暫停營業或縮短營業時間！最新消息，總有一間在左近的「麥當勞」都宣布，全港38間分店停業，另有90間只營業至下午6時！至於其他連鎖食肆，包括譚仔三哥米線、譚仔雲南米線、KFC、MOS Burger等都有停業或縮短營業時間的安排！

即睇各大連鎖食肆營業情況：

（註：各食肆會不定期更新營業時間，以下內容以3月7日當天為準）

1. 麥當勞

麥當勞在其官方媒體宣布，全港超過245間麥當勞中，有38間分店停業、90間提早至下午6點關門，其餘分店亦會縮短營業時間；部分食品或飲品供應不穩定。麥當勞強調，雖然關閉了部分餐廳及更改營業時間，但仍希望在仍然維持最低限度的服務，對調整營業時間為顧客帶來不便深感抱歉。

麥當勞最新營業時間及各分店熱線（按此）

（圖源：麥當勞Facebook）

2. 譚仔三哥米線

譚仔三哥米線有7間分店暫停營業至另行通知（以3月7日為準），7間分店分別位於慈雲山中心、大角咀奧海城、深水埗福榮街、荃灣南豐中心、青衣長康邨、銅鑼灣香島大廈、北角英皇道275號。其他分店如常營業，不過部分只提供外賣，最好先致電分店查詢。

譚仔三哥米線最新營業時間及外賣自取熱線（按此）

3. 譚仔雲南米線

譚仔雲南米線亦有4間分店暫停營業至另行通知，4間分店分別位於油麻地九龍站、土瓜灣北帝街、大圍美林、筲箕灣愛東；另有47間分店只提供外賣自取！（最新更新日期為3月8日）

譚仔雲南米線最新營業時間及外賣自取熱線（按此）

4. KFC

KFC有17間分店暫停營業，17間分店分別位於赤柱廣場、灣仔莊士敦道、灣仔新鴻基中心、長沙灣廣場、元州商場、大角咀港灣豪庭、土瓜灣欣榮商場、黃大仙鳳德商場、牛池灣彩雲商場、沙田禾輋廣場、天水圍天澤商場、將軍澳Pop Corn II、屯門寶怡商場、屯門康麗花園、屯門友愛、屯門富泰商場、元朗廣場。

KFC最新營業時間及各分店地址（按此）

（圖源：KFC Facebook）

5. MOS Burger

MOS Burger亦有8間分店暫停營業，8間分店分別位於北角健威坊、北角匯、西環香港商業中心、筲箕灣形薈商場、觀塘寧晉中心東廣場、九龍灣德福廣場、黃大仙中心南館、將軍澳新都城中心。部分分店只提供Deliveroo和外賣自取服務，其中深水埗東京街分店、沙田置富第一城分店只提供Deliveroo。

MOS Burger最新營業時間及各分店熱線（按此）

6. 大快活

大快活有48間分店暫停營業，分店分別位於屯門寶田商場、屯門海趣坊、屯門卓爾廣場、元朗水車館街、沙田廣場、沙田博康商場、沙田水泉澳廣場、石門京瑞廣場一期、灣仔道明豐大廈、西環西寶城、薄扶林道置富南區、柴灣興華商場、何文田廣場、新蒲崗Port 33、旺角華比銀行大廈、大角咀港灣豪庭、觀塘康寧道、彩虹坪石邨、牛池灣彩雲商場三期、黃大仙中心、石硤尾邨、葵涌葵星中心、葵芳商場、荃灣碧堤半島碧堤坊等。

大快活最新營業時間及各分店熱線（按此）

7. 大家樂

全港163間大家樂分店中，有41間暫停營業，其他分店照常營業，但部分提早至下午6時或以前關門。仍然營業的分店中，亦只有37間仍提供堂食，分別位於金鐘海富中心、銅鑼灣軒尼詩大廈、北角新都城大廈、鰂魚涌糖廠街、太古城中心、香港仔中心、皇后大道中萬邦行、中環華懋大廈、尖沙咀重慶大廈、尖沙咀星光行、旺角中心 、尖沙咀加拿芬廣場 、長沙灣廣場、九龍城廣場、九龍塘又一城、九龍新蒲崗Mikiki、觀塘巧明街、紅磡黃埔花園第一期商場、九龍灣德福廣場、紅磡漁人碼頭、旺角豉油街富達大廈、葵涌廣場、葵涌九龍貿易中心、大埔新達廣場、大埔太和廣場、荃灣南豐中心、屯門雅都花園、屯門時代廣場、沙田第一城、沙田新城市廣場、馬鞍山頌安邨頌安商場、元朗形點II、天水圍嘉湖二期、粉嶺名都商場、上水新都廣場、東涌富東邨。

大家樂最新營業時間及各分店電話（按此）