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07/03/2022

在家儲糧｜網購零食推介！精選掃MUJI、DONKI、阿布泰人氣零食！邊間滿額即送禮品？邊間有原箱 / 免運優惠？

#阿布泰 #疫情 #網店 #抗疫 #Muji #HKTVmall #WFH #網購 #免運費 #強檢 #禁足 #圍封 #零食 #Donki #panda mall #在家抗疫 #儲糧 #foodpanda #全民檢測 #樂天 #無印良品 #卡樂B #日本零食 #泰國零食
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Text: Christy Yiu Photo: 網上截圖

　　疫情嚴峻，人人都減少外出，安在家中抗疫，加上全民檢測在即，不少人都會到超市大掃貨，儲糧以備不時之需。但到超市走一轉，發現不少食物已早被搶購一空，就連編輯經常流連的零食貨架也空空如也！作為WFH的精神支柱，零食可說是必不可少，不想到超市搶購？其實網購也不失為一個好選擇，即睇以下編輯好推介！

 

1. MUJI無印良品：180款和式風味零食

 

　　除了家品，MUJI的零食一向也是大受歡迎。平時逛無印，小小一角的零食位置，以為種類有限，上網一看原來有180款之多！除了朱古力和糖果，亦有餅乾、蛋糕和米果脆片等，有日本風味得來，口味亦很啱香港吃貨！

 

　　若喜歡甘香脆口感，除了薯片，不妨試試選用日本產越光米，並以海藻鹽調味製成的「鹽味米餅」，入口鬆化輕巧，米香中滲透海鹽甘鹹，作為下午茶小點就最啱！愛吃濃味的，又可選醬油味米餅！煲劇嗎？必食焦糖爆谷！重拾入戲院睇戲感覺，亦不妨考慮加入鰹魚炮製、真材實料的「鰹魚脆片」，一樣香樣美味！至於烤芝士魚乾，都是編者心水，以北海道車打芝士放在魚片上烤至微焦，鹹鹹香香，送啤酒一流！

 

鹽味米餅 $25 / 10個

鰹魚脆片 $10 / 50克

焦糖爆谷 $30 / 158克

烤芝士魚乾 $20 / 37克

 

　　說到朱古力，囤貨必買搶手貨「抹茶朱古力士多啤梨」！呢款朱古力士多啤梨有好多版本，但編者獨愛抹茶味！士多啤梨果乾的酸甜與抹茶朱古力的香甜平衡恰到好處，散發淡淡茶香，啱晒一眾抹茶控！而點品控必選「日式豆沙燒餅」、「軟心朱古力泡芙」，日式豆沙燒餅大小適中，不會好甜膩；而軟心朱古力泡芙一口一個，令人吃不停口！小朋友則最愛什錦小蛋糕，小小一袋有齊瑪德琳、原味和朱古力味小蛋糕，吸引！

 

抹茶朱古力士多啤梨 $26 / 50克

日式豆沙燒餅 $25 / 4個

軟心朱古力泡芙 $10 / 69克

什錦小蛋糕 $28 / 15個

 

　　雖然現時MUJI並未有官方網店，但其實MUJI早已登陸HKTVMall以及Foodpanda mall！而Foodpanda上的MUJI暫時只有銅鑼灣、太古城、沙田及元朗4個地區，其他地區的朋友，就要等下喇！或者乾脆趁外出時去掃貨！

 

MUJI無印良品

MUJI無印良品：HKTVMall / Foodpanda

 

下一頁：DONKI滿額即送日本禮品！

 

 

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