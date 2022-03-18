抗疫食餐好 | 米芝蓮推介火鍋店推懶人即食包！水晶粉皮豉油雞、咖喱牛筋坑腩、梅菜扣肉，繁複餸菜隨時翻熱食

第五波見穩但未平，雖然政府開始構思放寛社交距離措施，但留家抗疫、開餐的日子我相信仍持續一段時間。一日煮足三餐本身已很累人，每天最頭痛的問題（之一）是「今晚食乜好」，又或，日復日都吃得「簡簡單單」，味蕾都開始疲勞了。

疫情期間大小餐廳難做生意，紛紛轉膊做外賣，部分更推出翻熱即食的懶人即食包，啱晒我等抗疫疲勞之人，隨時隨地都吃到餐廳美味。曾獲米芝蓮必比登推介的火鍋中菜餐廳「美味廚」，最近亦加入此行列，推出「歸家抗疫」真空美食包。有10款不同菜式，選擇都算多，大部分都屬製作繁複費時、在家難自己做的菜式，好像玫瑰普洱茶燻雞、清湯蘿蔔燉鹹牛脷、豉蜜欖角西班牙豬肋條、滷水乳鴿等，全都是好送飯餸菜！

菜式即柯打即做，製作後會立刻以真空包裝；速食包可放雪櫃（攝氏度）數天，若放冰箱（攝氏零下18度）可放一兩星期；食用前只需將速食包原包放進滾水中煮20分鐘食得，超級方便！

今晚吃甚麼好？即睇10款好介紹！

玫瑰普洱茶燻雞 $488

著名手工菜，屋企一定做唔到！大廚以普洱茶葉和玫瑰乾花混和，用來煙燻黃油雞；一打開包裝即香噴噴！熱肉嫩滑，每口都充滿煙燻香。

美味廚水晶粉皮豉油雞 $368

是餐廳的招牌菜，豉油雞肥瘦適中，豉油調得鹹中帶甜，味道恰好，而且盡滲進雞肉內；主角還有水晶粉皮，滑嘟嘟又煙韌，盡吸豉油與雞汁精華。

咖喱牛筋坑腩 $188

除了咖喱雞，仲有咖喱牛筋坑腩！咖喱汁加入薯仔、紅蘿蔔和洋葱煮，味道有層次，牛筋坑腩煮得腍滑惹味，帶點點香辣，送飯一流！

滷水乳鴿 $138

在家自製滷水不容易，而且要夠陳夠香，更考功夫，都係食懶人包吧！乳鴿以秘製足料滷水長時間浸製，鹹甜香味道好balanced，作為小食或餸菜都啱！

豉蜜欖角西班豬肋條 $188

西班牙豬肋條肉味特別香，肉質亦腍滑；配蜜糖和欖角炆煮，鹹鹹甜甜充滿蜜香，小朋友喜愛之餘，送酒亦啱！

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