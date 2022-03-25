當拿破崙遇上陳皮紅豆！過千元一個拿破崙，算貴嗎？

無論蛋糕潮流怎樣變，花款怎樣多，每次有人生日或要慶祝甚麼，要預訂一個得體、好吃、人人啱吃的蛋糕 / 甜品，拿破崙準沒撞板。你看帝苑餅店、Patisserie Tony Wong的蛋糕櫥窗，每逢周末，就有一個一個插著名牌的拿破崙在列陣，等待著主人來帶它歸家。

如是者，吃得多，開始想：拿破崙除了最大路的吉士、芒果、士多啤梨，還可以有甚麼口味變化？最近香港四季酒店的餅店就推出一款破格之作——20年陳皮紅豆慕絲拿破崙！可以想像，拿破崙與紅豆慕絲是毫無懸念的夾，就是和風味道吧，加陳皮可沒想過，每個（兩磅）索價過千，更難想像！

放心，四季酒店出品不會有甚麼差池，如果你吃過這裏的肉桂卷或是甚他酥點甜點，對酒店行政餅房主廚Chef Ringo自會有信心，每次試他的新出品，總有驚喜。

20年陳皮紅豆慕絲拿破崙 $1,160（2磅）

今次他用上等的20年新會陳皮製作拿破崙，與樓上米芝蓮三星中菜廳龍景軒的菜式用料一樣講究；製作時，陳皮先泡在水中，再經烹煮，令香氣完全滲透在白朱古力忌廉和北海道十勝紅豆慕絲中；白朱古力忌廉是甜了一點，卻很香滑；那淡粉紅的紅豆慕絲確是靈魂，香滑中帶有沙豆質感，又有紅豆咬口，亦嗒到點點陳皮顆粒，味道不就是一碗好吃的紅豆沙！酥皮嘛，不用多說，薄薄的一層疊一層，鬆化甘香之餘又不會一搗即碎。

下月限聚令放寬，朋友終可一聚，是該拿破崙出場的時候了。名店、名廚、名貴材料通通有價，這個20年陳皮紅豆慕絲拿破崙盛惠$1,160，真可說貴絕餅界；不過難得重聚，開心無價，豪一次又何妨？





鮮芒果或士多啤梨拿破崙 $960（兩磅）

酒店行政餅房主廚Chef Ringo

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