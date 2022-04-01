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01/04/2022

國際寵物日｜Deliveroo獨家推親子寵樂套餐！狗狗主人同款menu︰串燒／肉餅／冬甩

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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan Photo: 由Deliveroo提供

　　4月可算是屬於狗狗的月份，因為這個月份有不少跟狗狗有關的節日，好像是國際寵物日（4月11日）、國際搜救犬日 （4月25日）等等。而Deliveroo就在4月聯同The Hooman Group推出親子寵樂套餐，狗狗可以享用主人同款的美食，而且選擇眾多，最重要的是所有美食都是本地新鮮製造，一於在周末落order齊齊安坐家中大飽口福啦！

 

　　這次的套餐在Deliveroo獨家供應，分別由於The Hooman Group 旗下餐廳 Superhooman（天后）、Kome Kushi（赤柱）、Hooman House（將軍澳）以及 Hooman by the Sea（尖沙咀及淺水灣店）供應，一齊睇睇有咩套餐揀先！

 

1. Hooman by the Sea︰甜品控必order！

 

　　在家煲劇睇YouTube總會想吃點甜食，每次一打開包裝，狗狗們都會撲過來想食埋一份！這次大家就可以點「冬甩親子寵樂套餐」，主人有得飲朱古力／士多啤梨冬甩奶昔；主子可以品嘗冬甩，可以過一個甜蜜weekend！

 

冬甩親子寵樂套餐 $128

— 寵物: 冬甩

— 主人: 朱古力／士多啤梨冬甩奶昔

 

2. Hooman House︰有齊家常菜／消夜／小食

 

　　如果想跟主子分享家常菜味道的話，那就要試試Hooman House的「肉餅套餐」！主人的是鹹蛋蒸肉餅，鹹香好送飯，是經典家常菜式之一，而狗狗的肉餅就有較多選擇，有紫薯豬肉／奇亞籽鵪鶉／甜椒鹿肉3款口味可以選！還想多點一個套餐作宵夜的，可以點「雞肉串燒套餐」，主人和寵物分別有4串沙嗲串燒和2串雞肉甜椒串燒。

 

肉餅套餐 $138

— 寵物: 肉餅（紫薯豬肉／奇亞籽鵪鶉／甜椒鹿肉口味）

— 主人：鹹蛋蒸肉餅飯（附送飲品）

雞肉串燒套餐 $138

— 寵物：雞肉甜椒串燒（2串）

— 主人：沙嗲串燒（牛／雞）（4串）

 

3. Kome Kushi︰日式、西式有齊！

 

　　4間餐廳之中，Kome Kushi的套餐選擇就最多！喜歡日式的有玉子套餐，可以一齊食嫩滑玉子；而他他套餐的話，主人就有2 set揀，可以揀吞拿魚或是安格斯牛肉，而狗仔的他他一樣都是三文魚／無激素雞肉／安格斯牛肉3款口味。最後一套就是「雞肉串燒套餐」，主人和主子可以同時食雞肉串！

 

玉子套餐 $128

— 寵物：玉子壽司（2件）

— 主人：玉子燒（原味）

 

雞肉串燒套餐 $168

— 寵物：雞肉甜椒串燒（2串）

— 主人： 雞肉大蔥及自家製免治雞肉丸（各1串）

 

他他套餐（1） $188

— 寵物：他他 （三文魚／無激素雞肉／安格斯牛肉）

— 主人：蔥吞拿魚牛油果他他

 

他他套餐（2） $248

— 寵物：他他（三文魚／無激素雞肉／安格斯牛肉）

— 主人：安格斯牛肉他他

 

4. Superhooman︰召喚意粉控！

 

　　Superhooman則提供2款意粉親子套餐，狗仔兩套同樣是番茄肉醬意粉，而主人就可以揀食邪惡「三重芝士軟殼蟹意粉」或是過癮「香辣蕃茄大蝦意粉」，2套食齊又得！另外，他們都有一個甜品set，主人食迷你班戟的同時狗仔都有3件窩夫！

 

意粉親子套餐（1） $198

— 寵物：番茄肉醬意粉

— 主人：三重芝士軟殼蟹意粉

意粉親子套餐（2） $198

— 寵物：番茄肉醬意粉

— 主人：香辣蕃茄大蝦意粉

親子甜蜜套餐 $138

— 寵物：窩夫（3件）

— 主人：迷你班戟

 

　　仲有優惠未講！只要惠顧親子寵樂套餐，就可以用優惠價HK$68加購Petmacy 寵物藥妝 Natural Pro 寵物鮮食包一盒，有羊肉薏仁地瓜、三文魚昆布紅甜椒及牛肉南瓜薑黃3款口味！

 

Deliveroo 點餐平台

 

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