Deliveroo戶戶送半年珍奶訂購量填滿近3千個浴缸！邊款茶底最多人嗌？同場加映︰圓圓小姐快閃$10優惠

疫情還未爆發前，每次跟朋友食飯後都一定會買杯珍珠奶茶作「飯後甜品」！疫情下雖然出街的機會變少，但是都無阻珍奶迷飲珍奶的興致！點解我會咁講？事關戶戶送最近公開了過去6個月（2021年9月至2022年3月）的珍珠奶茶訂購數據，一看就知我們對珍奶的熱愛程度絕不可以看小！即睇有趣結果！

珍奶訂購量填滿逾2千個浴缸？

香港人對珍珠奶茶的愛有多深？足足可以填滿2千幾個浴缸呀！以一杯珍珠奶茶500ml計算，平台過去6個月的珍珠奶茶訂購量可填滿 2,708 個浴缸！即是相當於三份之一個奧運標準游泳池、2.74 個九龍公園游泳池，超級誇張！

珍奶茶底都好講究！

對於珍奶愛好者來說，除了珍珠要夠煙韌之外，茶底都非常重要！戶戶送的數據就得出，最受顧客歡迎的茶款就是紅茶，其次是綠茶 、烏龍、鐵觀音及伯爵茶。編者個人最喜歡的就是伯爵茶，你又會點揀？

最受歡迎的配料是…？

不用多說，「珍奶控」最愛的配料當然是珍珠啦！其餘呢？就是奶蓋、仙草 、芋頭和蒟蒻！珍珠奶茶再加上奶蓋絕對是人間美味，超級邪惡，Happy Friday點杯來作下午茶就最啱！

珍珠奶茶訂單高峰期

根據deliveroo的數據，最多珍珠奶茶訂單就是星期五、聖誕前後期間，而第 5 波疫情開始後訂單數量亦大增！這樣一點也不出奇，因為一杯好飲的珍珠奶茶就是慰藉心靈的良方，疫下梗係要來點甜！

Deliveroo X 圓圓小姐快閃優惠

講咗咁耐，係咪好想飲返杯珍珠奶茶呢？有優惠介紹給大家！適逢今個月尾就是「國際珍珠奶茶日」，戶戶送就聯同 LadyBobo 圓圓小姐推出快閃優惠！在4月30日的下午12時至4時，經Deliveroo的平台惠顧外賣自取圓圓珍珠系列任何飲品，即可享用快閃優惠$10一杯，銅鑼灣、旺角及深水埗分店都有供應！各位「珍奶控」要快啲mark實啦！

LadyBobo 圓圓小姐的奶茶採用天然茶葉炮製，無添加香料，編者推介大家點 招牌圓圓珍珠系列（混珠），黃金珍珠煙韌咬口，而黑糖珍珠煮得好入味，唔會咬一咬就無哂甜味，包你一試難忘！