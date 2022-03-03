在家抗疫都可以歎「牛角」燒肉？牛角集團網店優惠價買和牛燒肉／火鍋套餐，仲有日本海鮮！

「牛角」暫時停業，讓一班「牛魔王」感覺像世界末日！唔駛怕！因為叙福樓集團子公司株式会社（旗下品牌包括牛角、牛角Buffet、牛角次男坊、温野菜及牛涮鍋等）的網上超市「Kabu-Go株式味覚宅配」仍然運作，除售賣燒肉和火鍋套餐外，還有各式各樣的肉類和海鮮、醬汁、湯包、氣炸食品等，應有盡有！想在家都可以歎到「牛角」style燒肉或温野菜、牛涮鍋style日式火鍋，話都無咁易！

一click入「Kabu-Go株式味覚宅配」網上超市，馬上被驚艷到！太多選擇了！

既然大家掛住「牛角」，先講燒肉套餐，除「開心時刻板燒套餐」外，還有「甜蜜板燒套餐（2人）」、「派對板燒套餐（6人）」等套餐可以揀，家裏無論有幾多人，總有一個套餐的分量啱啱好！只要中午12時前下單，套餐即日便會直送到家，非常方便！

分享一下編輯的心水！當然是「開心時刻板燒套餐」啦！可以歎齊日本A4和牛肩胛肉、新潟雞爽肉、西班牙橄欖豚腩片，以及新鮮波士頓龍蝦、松葉蟹蓋（甲羅燒）、多春魚！另有翠肉瓜、冬菇和粟米！還可以$68加購久保田千壽 吟釀（300 ml）！

開心時刻板燒套餐

（原價$711／現價$657）

（截圖自「Kabu-Go株式味覚宅配」官網）

還未滿足？馬上追加更多食材！多款肉類包括美國SRF和牛三角胸片、美國SRF和牛牛板腱、新潟雞頸肉等，以及新鮮海鮮包括波士頓龍蝦、帆立貝、鮑魚、廣島蠔等，一經網上落單，最快即日運到！咁就唔駛去超市搶貨啦！

上級海陸空板燒拼盤

［美國SRF和牛牛板腱＋原隻有頭花虎蝦（越南產）＋新潟雞頸肉］

（原價$203／現價$178）

（截圖自「Kabu-Go株式味覚宅配」官網）

紐西蘭半殼青口6隻（$28）

（截圖自「Kabu-Go株式味覚宅配」官網）

網民瘋搶：宅家抗疫平安包

「Kabu-Go株式味覚宅配」最近還推出三款安心平安包，每個組合分別包含7-9款肉類、海鮮及火鍋配料：肉類有日本和牛漢堡扒、豬扒、牛仔骨、雞腿扒等，海鮮有帶子、急凍鳳尾蝦、多春魚、原隻魷魚筒，火鍋配料則有大埔馳名振興瀨尿牛丸、貢丸、日式拉麵、讚岐烏冬，售價大約為$300-$500，非常抵買！據說三款安心平安包推出不久便售罄，不少網民追問何時再補貨！大家想買的話，就要留意網站最新消息！

（截圖自「Kabu-Go株式味覚宅配」官網）

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