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01/03/2022

禁足、抗疫啱用！精選3個YouTube煮食頻道：簡易家常菜、超吸晴IG-able食譜、零失敗麵包、電飯煲焗蛋糕，入廚新手都做到！

#疫情 #無飯一族 #頻道 #禁足 #食譜 #料理新手 #Youtube #西餐 #小禁足 #蛋糕 #麵包 #亞洲菜 #懶人包 #中菜 #DIY #甜品 #意粉 #自煮 #懶人包太太 #Cooking Fever #HOMAYDO好味道 #食譜頻道
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Text: Christy Yiu

　　疫情反覆，愈來愈多餐廳停業，加上全民檢測實行在即，近日更有消息傳出政府將會推行「禁足」政策！即使是「無飯一族」，接下來的日子也大多只可以在家自煮！不管是料理新手抑或是家中廚神，食譜點子也總有用完的一日，這個時候，不妨參考以下3個YouTube食譜頻道，禁足期間也有源源不斷的煮食靈感、有啖好食！

 

1. HOMAYDO好味道

 

（圖片來源：HOMAYDO好味道）

 

　　掃掃YouTube，食譜影片多得令人花多眼亂，總不知從哪看起才好！「HOMAYDO好味道」一改傳統手法，有如劇集一樣，把教學影片分成3季，每季總共60集！頻道主打日常簡易食譜，中菜、亞洲菜、西餐、甜品樣樣齊晒，無論入廚新手和專家都啱睇；除了YouTube頻道，「HOMAYDO好味道」更設有自家食譜網站，讓大家邊睇片邊學煮，夠晒貼心，每日睇一集，當是一日一煮意也不錯！

 

編輯推介食譜：

 

#1 蜜汁燒雞翼

 

（圖片來源：HOMAYDO好味道）

 

影片：按此

食譜：按此

 

#2 豉油王煎蝦

 

 

（圖片來源：HOMAYDO好味道）

 

影片：按此

食譜：按此

 

#3 香蒜白酒蜆肉意大利粉

 

（圖片來源：HOMAYDO好味道）

 

影片：按此

食譜：按此

 

「HOMAYDO好味道」

 

YouTube網站

 

下一頁：IG-able 簡單食譜！

 

 

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