全港5間必吃最正蛋撻：老字號192層酥皮、蛋撻關注組爆紅茶記、荃灣隱世小店曲奇撻、人氣王酸種葡撻

蛋撻，絕對是人見人愛的港式糕餅之一，無論是曲奇皮、酥皮或是葡撻，都各有粉絲。尋常美味，普通餅店5、6蚊有交易，就算名牌如Bakehouse，都只是12蚊，價錢親民；每次經過餅店，見有熱辣辣脹卜卜蛋撻新鮮出爐，都按捺不住乖乖排隊，嘗一口牛油香餅皮、滑溜溜雞蛋，當作下午茶，滿足了！你喜歡哪裏的蛋撻？從小吃到大、樓下的街坊店？還是遊客慕名前往的人龍店？這5間堪稱城中蛋撻名店，你試過多少間？

1. 招牌200層酥皮蛋撻！新華茶餐廳

要數最馳名的港式酥皮蛋撻，位於長沙灣的新華茶餐廳必入三甲！開業55年以來，店中有好多東西都做出名堂，好像濃香絲襪奶茶、惹味沙嗲牛麵；不過要數最最最受歡迎仍然是每日新鮮即製的酥皮蛋撻。蛋漿又香又滑，人手搓成的酥皮更多達192層，食落份外鬆脆，不少區外客都慕名而來，一打打買走！幸好蛋撻整天源源出爐，下次見伙計抬著整盤熱辣辣蛋撻出來，記得留步喇！

一件酥皮蛋撻配一杯香滑奶茶，就是港人最愛的下午茶配搭！192層酥皮口咬鬆化，蛋漿滑嘟嘟。

新華的外賣盒都充滿著懷舊的氣息。

（圖片來源：Joey Chan @ FB「香港蛋撻關注組」）

新華茶餐廳

地址：長沙灣青山道334號

電話：2387 3698

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