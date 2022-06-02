IKEA榴槤盛宴回歸！6款D24榴槤甜品限定開賣︰特濃D24榴槤新地／芝士窩夫／班戟！

等了又等，各位「榴槤控」最期待的日子終於來臨啦，我們又可以食盡天下間的榴槤美食！編者收到消息，一年一度的D24榴槤甜品系列回歸IKEA！今次不單止有人氣D24 榴槤燕麥奶新地，還有好多選擇，好像是榴槤芝士窩夫、榴槤班戟、榴槤千層蛋糕等等，全部都是期間限定，mark實日子去開餐啦！

闊別一年，我們終於可以在IKEA品嘗夏日果王的甜品，記得去年推出的D24 榴槤燕麥奶新地筒及特濃D24 榴槤燕麥奶新地超搶手，今年這兩款人氣雪糕繼續進駐IKEA的美食站！D24 榴槤味道濃郁，試真啲更帶微微酒香，混合冰凍雪糕簡直是天堂級美食；至於燕麥奶新地鋪上榴槤果肉，未見真身已經聞到果香，仲可以加$9追加一份榴槤肉！驚喜還未完， 美食站由六月中起快閃推出額外三款榴槤品種之新地，口味兩周更換一次，全部都有有燕麥奶新地筒及特濃燕麥奶新地兩種吃法，可以期待一下！







D24榴槤燕麥奶新地筒 $9

供應日期︰即日至6月14日

特濃D24榴槤燕麥奶新地 $19

追加榴槤肉 $9

供應日期︰即日至6月14日

略嫌雪糕不夠喉？IKEA仲有烘焙類的榴槤甜品！全新「D24榴槤芝士窩夫」，濃厚軟滑的芝士遇上香甜可口的榴槤，再配上鬆軟的窩夫，齒頻留香，另外香港限定的「D24榴槤球」都是必食item，脆卜卜的皮包裹著榴槤，超邪惡！

D24榴槤芝士窩夫 （2件）$16

供應日期︰即日至7月31日

D24 榴槤球（香港限定） $6

供應日期︰即日至7月31日

還有經典的D24 榴槤千層蛋糕及D24 榴槤班戟，前者層次豐富的千層皮夾著榴槤香的淡奶油，入口濃郁細滑；後者採用斑蘭味班戟皮，加入新鮮榴槤果肉，口感好豐富！款款都咁吸引，不知道試邊樣好？Why not all！

D24 榴槤千層蛋糕 $29

供應日期︰即日至7月31日

D24 榴槤班戟 $13

供應日期︰即日至7月31日

同場加映︰瑞典國慶及仲夏節美食（供應日期︰即日至6月30日）

IKEA的新品又怎止得榴槤甜品！為慶祝6 月 6 日瑞典國慶及 6 月 24 日瑞典仲夏節，IKEA都準備好多限定主食和甜品！瑞典仲夏節的開胃頭盤率先帶來「菠蘿雞肉薯仔沙律」（$36），口感清新；主食就帶來惹味酸酸甜甜「黑毛豬火腿烤雞胸配香草番茄椰菜花飯及菠蘿莎莎」（$56），以及香港限定「和牛粒青醬意粉」（$49），青醬由蒜泥、甜羅勒和松子仁調配而成，味道有驚喜！

瑞典國慶期間，IKEA 餐廳亦推出限定主食及甜點，包括香港限定「穀飼西冷牛扒拼蝦餅伴薯蓉配牛肝菌忌廉汁」（$83）及以瑞典國旗顏色為靈感的黃藍色瑞典蛋卷（$9/$46），蛋卷用上吸睛的藍色蝶豆花味蛋糕，包裹著檸檬味忌廉，口感清香，夏天啱食！

瑞典蛋卷（蝶豆花檸檬） $9

另有急凍版本170克 $46

IKEA分店地址︰

銅鑼灣分店︰柏寧酒店地庫（設有瑞典美食廊及美食站）

九龍灣分店︰MegaBox L4 （設有 IKEA 餐廳、瑞典美食廊及美食站）

沙田分店︰HomeSquare L6（設有 IKEA 餐廳、瑞典美食廊及美食站）

荃灣分店︰青山公路 388 號 8 咪半 3 樓（設有 IKEA 餐廳、瑞典美食廊及美食站）

大埔分店︰大埔超級城B區2樓238A號舖（設有瑞典美食廊）



