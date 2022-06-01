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01/06/2022

旅發局「賞你食」推2萬套半價餐飲現金券！逾800間餐廳適用！人氣立鮨、牛角、米芝蓮逸東軒、CIAK有份！即睇開售時間、餐廳名單、搶購教學

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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　繼「賞你住」和「賞你遊」後，旅發局再推出「賞你食」餐飲優惠，由明日起一連6星期推出2萬套半價現金券，涵蓋超過800間本地餐廳，其中有不少星級和人氣餐廳，例如︰逸東軒、立鮨等等，$200可當$400使，相當吸引，即睇搶購方法啦！

 


（活動網站截圖）


　　這次旅發局與餐飲指南網站Openrice合作，在明日早上10時開始，各位「吃貨」可以用半價即$100及$200，買分別原價$200和$400的現金券，在自己選定的餐廳使用！「賞你食」半價現金券一共有2萬個名額，由明日至7月13日，每逢星期四早上10時開始發售，每周名額有限，每人只限購各一套


　　旅發局的優惠活動一向搶手，稍為慢少少就會參加不了，等編者預先教大家如何購買「賞你食」現金券，明天就可以順利搶到手！


即睇購買6部曲︰


步驟一︰選擇現金券種類（港幣200 元或400 元）

 


（活動網站截圖）


步驟二︰選定心儀的餐廳及兌換地點，點擊「立即購買」


步驟三︰登入 / 登記OpenRice 帳戶


步驟四︰選取「賞你食」優惠碼以半價購買現金券


步驟五︰選取付款方法後點擊「繼續」 （包括VISA、Mastercard、美國運通、銀聯、AlipayHK、Apple Pay、Google Pay、PayMe 及BOC Pay）


步驟六︰確認交易正確後可點擊「付款」


「賞你食」現金券使用方法


　　成功購買後，大家需要在2022 年8 月10 日或之前前往選定的餐廳用膳。大家可以點擊App內右下角或手機網頁左上角菜單中的「我的OpenRice」，點選「餐飲券」並選取要兌換的現金券，再點擊「立即兌換」，在點餐前向餐廳員工出示QR Code就可以，每次交易最多使用一套現金券！


下頁睇「賞你食」餐廳名單

 

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