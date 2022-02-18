親和謝拉特 vs 高傲林伯特：誰更成功？

林柏特和謝拉特，由球員時代開始就是比較對象，從球會鬥到國家隊，如今又從球員鬥到教練席；兩人今屆都是中途接手爛攤子，兩支中型班，兩套不同的戰術思路，並稱一時瑜亮的兩人，到底誰會更成功？

維拉和愛華頓一直都是英超中流砥柱，但近年成績每況愈下，維拉甚至一度降班，韌力十足才重新殺上英超；愛華頓有雄心卻無實力，請來安察洛堤和賓尼迪斯，但卻淪為降班份子。

如今中途換帥，請來兩個少帥，前景是否就一片光明？

謝拉特上任後的確眼前一亮，去年11月中上任後，首仗領軍就擊敗白禮頓，其後再破水晶宮，創了新領隊上任23年來首次兩連勝的紀錄。

季初的前12場，維拉攻入15球，失21球，場均入1.25球，場均失1.75球；謝拉特上任後執教13場，攻入17球，失17球，場均入1.3球，但場均失球只有1.3，幾乎是每兩場少失1球，維拉自然搶分更多。（圖片由作者提供）

帶隊連聯賽和足總盃，總共13場賽事，贏5場，和2場，勝率接近4成，搶分率過半；至於輸波的場次，是僅負予曼城、利物浦和曼聯，實力明顯有差距，輸1球已經是不俗表現。

從轉會窗可見，他買人有sense，找來古天奴更是神來之筆，披甲3場貢獻2入球2助攻，成功梳理維拉中場秩序；而謝拉特將他放在自由人角色，也證明是正確決定，也印證謝拉特有不錯的戰術思維。

除了古天奴，謝拉特引入愛華頓左閘迪治尼、中堅張伯斯，加上後備龍門羅賓奧臣，表示謝拉特重視防守，希望先穩固防守保證不失分才搶入波。（圖片由作者提供）

有別於謝拉特上任前已經備受期待；林柏特去年在車路士被炒，早就被標籤成為問題領隊。剛愎自用、毫無戰術，是他被批評得最多的形容詞，今次執教愛華頓，是他能否留在頂級聯賽執教的最後翻身機會。

帶隊3場，2勝1負，其中賓福特和列斯聯是同級對手，贏波正路；至於敗給紐卡素，則因為對手增兵之後氣勢如虹，輸波不足為奇。

不過林柏特明顯改善球隊氣氛，從入波增加可見球員在場上的確博盡。而改踢343，明顯就想踢進攻足球，加上在冬窗最後一日，一口氣借入雲迪比、艾加斯，再買入迪利阿里，就是要增加中場機動力。

雲迪比上場正選上陣，登陸英超首次踢足90分鐘，56次觸球、38次傳送、4次攔截和3次成功空中爭球，4項數目都居首，而且攻守全面，證明他確有天份，只是苦無機會。（圖片由作者提供）

謝拉特和林柏特在球員時代鬥得難分難解，如今擔任領隊孰優孰劣？

從經驗看，謝拉特不貪高，從蘇超流浪起步，磨練3年不但帶流浪打破些路迪壟斷，更教出自己一套方程式：4321陣式，運用雙攻中竄擾，中場三子掃蕩，兩閘後上，實而不華，如果調整得宜，維拉下季有望變身另一支韋斯咸。

林柏特在打吡郡執教讓人耳目一新，但去到車路士卻成為眾矢之的，全因歷練不夠，心中無底壓不住陣中大牌；今時來到愛華頓，球星不多，而且不少是年輕小將，林柏特如果肯循序漸進，逐步改善踢法，或可以將愛華頓重新帶回中游行列。

兩人在球員時代都出名是足球智慧高的球員，能攻善守，而且EQ過人，但轉換崗位後，已經不止要在場上用力，能否梳理更衣室更非常重要：謝拉特性格親民，而且親力親為，成功指日可待；林柏特高傲冷靜，重視規條紀律，但如果不能放下身段，只怕他會是其中一個英超領隊過客。

領隊生涯可以很漫長，有如同鶴臣般在每隊救火，也有如同哥迪奧拿和高普可以在一隊球隊建功立業的人，謝拉特和林柏特能否成功，要看他們能否胸懷大志之餘，做好細節本分。





球會形象，非常重要，看她如何對待媒體也看見一斑。上圖是兩間不同球會的媒體餐，讀者不妨先猜猜兩個餐屬於哪一個球會，甚至餐中吃的是什麼，文末開估。（圖片由作者提供）

本周焦點

曼城主場對熱刺，無論狀態、質素和士氣，曼城都佔優，除非熱刺有任何奇招，否則曼城無得輸。

論近況，曼城近3場2勝1和，熱刺則是3連敗。本以為熱刺新援來到，有望踢出新氣象，但上場落筆打三更，早早就被狼隊攻破大門，其後也破門乏術，今場能攻破曼城大門已經算最佳結果；反觀曼城，近期2勝攻入6球兼且無失波，狀態大勇，甚至連今季上陣時間較少的史達寧都回勇，熱刺怎能擋？

史達寧在周中歐聯繼續入波，而在此之前，他在聯賽連中三元，在英超總入球數竟然已經追平杜奧巴；這對於一個曾經被球迷覺得不成才的球員來說是難能可貴。從數據看，史達寧在曼城不斷進步，如果今季重拾信心，有望再成奇兵。（圖片由作者提供）

另一場狼隊主場對李斯特城，如果今場仍然不勝，恐怕羅渣士距離被炒真的不遠了。

狼隊現時排第7，近3場全勝，李斯特城排第11，近3場只有1勝，狀態絕對是狼隊佔優；而狼隊今季至今只失17球，是聯賽第二少，李斯特城要入波並不容易。

今場狼隊既有主場，狀態又好，最起碼有分落袋，李斯特城今季表現飄忽，贏波場數比修咸頓和維拉還少，今場最多只會搶到1分。

李斯特城近期是非多多，先有領隊羅渣士成為被炒大熱，但有傳羅渣士如果被炒，曼聯就會立刻出手邀請其下季擔任領隊；再有已經35歲的門將舒米高表示為了延續職業生涯，不排除離隊；加上球會公布上季利潤盈轉虧，李城今季似乎無運行。（圖片由作者提供）

最後，承接文中的競猜。兩個媒體餐，分別屬於曼市雙雄，只有一份炒蛋和薯蓉的，是曼聯提供；至於有熱茶咖啡的，則是鄰居曼城。簡單到從對待媒體的待遇，就知道為何曼聯不得人心，而曼城備受讚賞。



