賓施馬打敗黃金三叉㦸；普捷天奴奢談何教曼聯

34歲的賓施馬以一己之力將聖日耳門黃金三叉戟比下去。本來領先兼控制戰局卻被陣容老化的皇馬擊敗，聖日耳門在法甲稱王，但只算歐洲二線頭球會；綜觀全場，安察洛堤有如給普捷天奴上了經典的一課，如何絕境逢生，不但證明薑是老的辣，更在一次證明普捷天奴不是冠軍級領隊。

超過5成控球率，9成的傳球成功率，加上控制戰局，帶著兩球優勢進入第二回合下半場，聖日耳門有何不勝的道理？但卻被皇馬下半場15分鐘內絕地反擊成功，究其原因，領隊的能量和思維，讓其錯失晉級機會。

美斯已經是連續第9場對皇馬沒入球，沒助攻；而且更是生涯首次連續兩年無緣歐聯8強。來到巴黎沒有達到美斯預期中的效果，甚至有西班牙媒體透露美斯已經與巴塞接觸，希望今夏重返魯營。當C朗都可以重回曼聯，世事有何不可能。（圖片由作者提供）

面對皇馬，尤其上回合領先一球，加上上半場再入一球，普捷天奴明顯已經輕敵，否則怎會不做好穩守的安排？當皇馬忽然發威攻入1球，為何不及時調整，還在觀望？到了賓施馬2分鐘攻入2球反超前，卻等到88分鐘才換入迪斯拿，有何意義？

普捷天奴在熱刺還可以埋怨管理層不願花錢增兵，所以爭標無望是無何奈何；但來到聖日耳門，手執一副好牌，卻打出成績，證明他斤兩有限，不是大將之才。

有麥巴比、美斯和尼馬黃金三叉㦸，放在任何一隊球隊，都應該是橫掃球壇，偏偏聖日耳門就只能在法甲欺負一下比自己更弱的三四線球隊。

聖日耳門不但輸波，更輸品。賽後班主艾卡利法衝入球員通道大吵大鬧，甚至到球證更衣室找球證算帳，又對在場拍攝的皇馬職員作出死亡威脅，實在非常失禮。

反觀安察洛堤，人人都覺得他好運，但只要看看他調兵遣將，就知道為何他是冠軍教頭。

正選沒有用夏薩特、伊斯高或者巴爾，反而用阿辛斯奧和雲尼斯奧斯衝擊對方防線，即使下半場換人，都是換入洛迪高和卡馬維加兩個年輕球員，變陣之快讓普捷天奴防不勝防。

今仗贏波，摩迪功不可沒，包括在對方危險地帶有12次傳送，其中6次傳入對方禁區，4次成功攔截，3次盤扭推過對手全數成功；而且更主力防守美斯，令老對手今場沒有貢獻。（圖片由作者提供）

安察洛堤換人及時，10分鐘內換3個球員，下半場放手一搏，這種膽色不是每個領隊都有。

球賽的分野，關鍵除了球員表現，還看領隊指揮，安察洛堤在今場瀕臨被淘汰的關鍵戰，發揮出大師級的水準，臨場調動出色，可說是領隊的典範，值得不少年輕領隊學習。





聖日耳門今屆有美斯來投，原本以為有望捧起歐聯，結果還是失望而回，麥巴比今夏約滿，又怎會不離開？去皇馬似乎是最正路選擇，畢竟周中再在皇馬主場受到球迷喝采；巴塞缺錢買不起，拜仁的市場又沒有皇馬大，所以夏天登陸馬德里，似乎是順理成章了。（圖片由作者提供）

謝拉特和林柏特就是仍在摸索的年輕領隊其中一例。之前就講過，謝拉特願意從低做起，去三級聯賽蘇超打拼，在格拉斯加流浪學習在逆境面對強大對手些路迪，經過三、四年磨練，卒之打贏對手攞到蘇超冠軍。

轉戰英超，在冬窗增兵後，尤其引入古天奴，完全融入球隊，昨晚又有入球打敗修咸頓；維拉踢得越來越好，可見一斑。

反觀林柏特執教愛華頓未見起色，每場排陣不同，加上臨場調動應變不善，讓他的執教能力備受質疑；一切全因太順利 ，球員時期贏盡錦標，執教生涯第二年就帶領車路士，既沒有磨練，又沒有學習過程，林伯特能否留在英超，還看自己造化。

雲迪比外借愛華頓之後出場機會多了，但觀乎比賽過程，他似乎真的不適合踢英超。英超講求速度和防守，但每次失波之後，他都只如洩氣皮球般等隊友攔截，不主動反搶，如此心態，怎可能在英超成功？（圖片由作者提供）

領隊作為球隊的大腦，球隊能否運作暢順，就靠領隊是否夠能量。普捷天奴在熱刺還勉強可以稱為及格，但在聖日耳門，去年不但丟失手到拿來的聯賽冠軍，如今在歐聯大好形勢卻16強止步，如此的水平，真的有本事執教曼聯？即使他對英超如何熟悉，以他的能量入主曼聯，恐怕紅魔還要沉淪。

本周焦點

曼聯主場迎戰熱刺，論近況和士氣，熱刺都勝一籌，今場熱刺相信守得穩；曼聯上場慘敗給曼城之後，傳出內亂，今場恐怕未能反底，唔輸已經當贏。

紅魔多位名宿頻頻發炮，批評球員欠鬥心、又指馬古尼不適合做隊長，加上對曼城之前有傳C朗獨自離隊，內亂頻頻，士氣低落，球員怎有心思鬥熱刺？

熱刺近兩場比賽攻入9球，連干地都一改口風表示球隊有望再戰前四。干地有料不容置疑，但只是球隊管理層不願增兵才讓其心灰意冷，不過限米煮限飯下，干地仍有力提升球隊質素。

如果紅魔有運氣到開波就領先，或者有望挫一下熱刺近期的銳氣，否則如果被熱刺踢順，大敗一場也絕非不可能。

熱刺的管理層無情，但熱刺球迷有義，迪利阿里回歸成名地，雖然表現平平，但賽後在熱刺隊長羅里斯帶領下，往看台感謝球迷，球迷也毫不吝惜送上掌聲，算是對這位昔日功臣最好的送別。（圖片由作者提供）