英超虛偽漠視法治，制裁車仔有違公義

車路士在班主被野蠻制裁下,大踢爭氣波,5連勝兼晉級歐聯8強;相比起球員和球迷的不離不棄,歐美政府、歐洲足協和英超賽會的偽善就表露無遺。政治博弈滲透體育,艾巴莫域治不但要被迫出售球會,車路士的資產甚至被凍結收歸賽事所有,與強搶私人財產有何分別,莫非這就是歐美這些西方國家所謂的法治與公義?

受制裁影響,有報導指,車路士隊巴連入油都沒有辦法付款;甚至在作客里爾之前,一度傳出車路士球員沒法乘坐飛機前往法國,領隊杜曹更表明即使自己駕車,都要前往踢這場歐聯比賽。

車路士作客里爾,有球迷在球場外支持班主,結果遭到法國警方驅趕。連表達意願的自由都沒有了,歐美國家憑甚麼指摘他人沒有言論和示威的自由?(圖片由作者提供)

一隊過去20年在歐洲舉足輕重的豪門,被迫害至此,何其諷刺!

當艾巴莫域治被指摘支持俄羅斯政府,成為其中一個歐美狙擊對象,但英超賽會卻對被指是滿手鮮血的紐卡素財團牽頭人沙特皇儲暴行視若無睹,這不是雙重標準,又是甚麼?

車路士2003年是一支半世紀都沒有贏過頂級聯賽冠軍的中型班,艾巴莫域治以1.4億英鎊入主,其後贏盡錦標,多年來不斷注資,更不需要車路士還債,如今所有車路士內的私人資產卻被凍結沒收,這是法治社會應有之義嗎?

戰爭的確慘痛,也不是解決問題的方式;但政治事件應該留給政治層面解決,體育就是體育,賽場不應該成為政治角力的地方,當體育賽會都成為打手,何其醜陋!

有傳英國富商肯迪將會聯同美國財團收購車路士,更聘用車路士名宿維埃里的公司擔任顧問,並將重建史丹福橋球場,這是何其熟悉的財技,一如當年阿仙奴被美國人收購後,高貝利變成地產項目,酋長球場就高價賣門票,目的就是為賺錢。(圖片由作者提供)

哪怕艾巴莫域治支持俄羅斯政府,但他從來沒有站出來說過支持戰爭;即便他是普京朋友,也不過是他的個人的事。歐美對其制裁,和打著正義旗號呼籲不要打壓異見人士的主張,豈非大相逕庭?

這種虛偽和無恥,無處不在,就如當年美國前總統特朗普對待抖音的海外版TikTok一樣,看你不順眼,就制裁你,迫你把資產賣給美國公司,否則你就退出美國市場。

這種醜陋的政治把戲,連體育運動也被污染了。

過去20年,艾巴莫域治對車路士無限量支持,換老闆之後,豈會還是如今的車路士?看看被美國人收購之後的阿仙奴、曼聯,成績只是次要,賺錢才是最重要的任務。

套用近日有車路士球迷在史丹福橋外面的塗鴉留言:Europe is Funding the War — Not CFC, leave our club alone(是歐洲在資助戰爭,不是車路士,離我們的球會遠點吧),相比歐美政府的虛偽,車路士的球迷,才是世間最清醒的人。

本周焦點

足總盃8強周末上演,車路士在紛紛擾擾中作客米杜士堡,後者上兩圈神奇之旅淘汰曼聯和熱刺,但車路士哀兵出賽,加上將士用命,質素較佳,贏波出線理應沒問題。

另一邊廂曼城作客修咸頓,質素高下顯然而見,除非又再出現如同聯賽對水晶宮欠運久攻不下的局面,否則曼城技高一籌,應該成功晉級。

利物浦周中補賽擊敗阿仙奴,兩者近況俱佳,但比賽過程中,明顯利物浦質素和戰意更高;而阿迪達就表明,兵工廠目標是爭取歐聯席位,這樣的思維,跟利物浦爭標心態,已經給比下去了。(圖片由作者提供)

利物浦作客諾定咸森林,無論球員質素和近況,利物浦都遠超對手,如無意外,利物浦大勝入4強。

至於愛華頓與水晶宮的一組,即使林柏特仍要為聯賽護級,但以他性格,不會放棄足總盃,水晶宮領隊韋拉帶隊至今,令人眼前一亮,護級在望,今季唯一希望是爭到足總盃,估計應該小勝。

愛華隊昨晚苦戰至補時階段擊敗紐卡素,暫時逃離降班區。今季那三隊降班,相信屈福特和諾域治難逃一劫,至於列斯聯、愛華頓和般尼三隊中,就看那兩隊可以逃出生天了。(圖片由作者提供)

聯賽則有一場補賽重頭戲,韋斯咸作客熱刺,熱刺看似質素較好,但表現飄忽,大破愛華頓和列斯聯後,又敗給曼聯,面對同級的韋斯咸,惡鬥難免。

兩隊現時分列第6及第7,熱刺少踢一場,若今場取勝,將超越曼聯和對手韋斯咸,爭前四又進一步。現時前鋒哈利簡尼入波勢頭強,韋斯咸昨晚仍有歐霸比賽,熱刺應勝一籌。

干地執教熱刺幾個月,坦言要將熱刺重新帶入強隊行列,起碼要多花一到兩季時間,而且還要有錢增兵。今時今日熱刺,又怎會肯花錢補強?當初哈利簡尼寧願缺席操練都要離開,結果走不了,恐怕終其生涯,也難有一冠。(圖片由作者提供)