贏得醜陋，輸得漂亮，點揀？

當足球比賽踢到機關算盡，為贏波寧願放棄足球的本意，比賽是否還有意義？馬體會為了作客可以全身而退，不惜擺出一個550陣式，幾乎放棄進攻；比賽枯燥無味，球員只是一味破壞毫無建設，即使最終捧盃，足球，還是足球嗎？

全場零射門、零角球，只有不足3成的控球率，如果不提球隊名字，還以為是一場強弱懸殊比賽；套用到另一場利物浦隊賓菲加上，還算正常。

但這個數據竟然是曼城對馬體會，一場強強對碰，竟然踢得一面倒？只怪施蒙尼太過精於計算，希望在作客保持清白身，留待次回合主場再偷雞，可惜如意算盤只打響一半，曼城的確踢得辛苦，還是技高一籌。

翻查數據，馬體會在歐聯淘汰賽，曾經3次在首回合落後之下，次回合在主場反勝對手，其中在2016年落後巴塞1：2，反勝對手更最終殺入決賽；因此次回合馬體會才見真章，惡鬥一場在所難免。（圖片由作者提供）

施蒙尼這招，犯了三個大錯。

第一，己隊實力並不弱，雖然不是粒粒皆星，但全部都是能夠獨當一面之人，尤其中場高基、林馬、迪保羅全部都是攻守兼備，即使與曼城對攻，也絕不落於下風。

第二，沒有用好幾位優質進攻球員。如果翻開兩隊的前鋒線組合，馬體會有基沙文、蘇亞雷斯、祖奧菲力斯等等，全部都是能傳善射之人，甚至比曼城的前鋒傑西斯、史達寧等級數更高；但施蒙尼寧願防守，浪費了幾位進攻球員的天賦。

第三，馬體會一味死守，放棄逼搶，任由曼城控球進攻，久守必有一失。施蒙尼在西甲打滾多年，也曾經和哥迪奧拿的巴塞對碰多次，理應知道要阻止哥帥，只有破壞他的球隊的控球節奏，才有機會打斷他們組織進攻。

哥迪奧拿罕有地一次過換上三個球員，一來當然是歐聯換人名額較多，二來是換上三個完全風格不同的球員，而且都是前鋒，可以攫亂馬體會部署，結果科頓一上場第一次觸球就見效，對方守將雷尼度失位，結果造就迪布尼的入球。（圖片由作者提供）

雖然賽後哥迪奧拿讚賞施蒙尼的安排出色，作為防守大師，部署嚴密，而且球員非常有紀律性；但這種幾乎放棄進攻的死守，毫無觀賞性可言，相信除了馬體會球迷，沒有人會欣賞。

其實防守也可以是一門藝術，只是施蒙尼追求的目標，只是kill time，留返第二回合主場絕殺，所以已經不是以守為攻，而是為守而守。看看干地、普捷天奴，甚至高普，其實都是將防守視為一個進攻的起點，運用有技巧的聯防或者裝越位防守，迫使對手失去控球權，再轉化成為己隊的進攻機會。

近年在英超能夠稱得上曼城對手的，只有利物浦。但高普面對哥迪奧拿，從不會死守，反而積極搶攻，逼到曼城失去控球節奏，證明進攻才是最有效的防守。（圖片由作者提供）

贏得醜陋，抑或輸得漂亮，一直是足球界的爭辯；但其實贏波又何須一定醜陋？當年摩連奴憑一招泊大巴幾乎橫掃球壇，但最終卻被球迷唾棄，甚至被時代淘汰；反觀曼城和利物浦，甚至前幾年的熱刺、皇馬和巴塞，何嘗不是用高壓防守？逼搶控球權，才是更實際的踢法。

當比賽只餘下為贏波而贏波，除了該隊球迷外，足球還有甚麼樂趣？

本週焦點

今個星期只有一個焦點，就是利物浦作客曼城，榜首大戰，差不多可以決定今季英超冠軍誰屬。

利物浦季中一度落後曼城超過10分（場次較少），但高普魅力就在於他的球隊永不放棄。論氣勢和狀態，利物浦勢不可擋，但今場作客，多少會有影響。

曼城有主場優勢，有望踢高5至10％；雖然周中面對馬體會踢得辛苦，但最終贏波，士氣大振，哥帥今場不會一心求和，反而會繼續踢得主動，以攻代守。

今場勢均力敵，勝負一球上落間，利物浦落後一分，一定搶攻，所以會踢得主動；曼城也不死守，但可以控球踢反擊，未嘗不是好事。意外和運氣將會左右賽果。

利物浦季中收購的新兵戴亞斯可謂最佳收購，至今合共上陣13場，攻入3球，聯賽登場6次全數勝出，是個福將。正選後備皆可，是利物浦下半季突圍的關鍵之一。（圖片由作者提供）