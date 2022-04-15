拜仁馬體會出局，咎由自取；車仔賓菲加輸波，雖敗猶榮

歐聯8強次回合，弱隊大踢爭氣波。維拉利爾憑突擊淘汰拜仁、賓菲加鍥而不捨逼和利物浦，甚至賽前判定出局的車路士都將皇馬逼入險境。輸人不輸陣，領隊如何部署，不但影響比賽，更顯示自己的性格。

拜仁出局可說是咎由自取，領隊拿高士文以3421出擊，急於在主場收復失地，可惜戰術單調，集中在邊路進攻，不斷傳中，失去了拜仁一貫機動傳送的踢法，結果今場多次傳中在禁區，不是無人接應，就是傳不到位。

拜仁控球比例65%，攻門24次，是維拉利爾的6倍，但要等到下半場52分鐘才第一次射中目標，拿高士文賽前部署和臨場指揮，都證明他不是拜仁級數領隊。（圖片由作者提供）

反觀維拉利爾，從上回合開始就踢穩守突擊，艾瑪利明知己隊不會是拜仁對手，所以並不急於進攻；在次回合前，甚至不惜在聯賽輪換全數11個球員，為的就是在拜仁主場一心防守，用高消耗的體力踢法破壞拜仁的節奏。

不得不說，兩個領隊的調動高下立見。拿高士文到82分鐘才換上基拿比，結果在基拿比換入前，拜仁大部分時間都只能控制局勢，沒有人在前場突破，浪費絕大部分的機會；相反，艾瑪利知道和波也是最佳結果，因此等到84分鐘才換入後來攻入致勝一球的卓古斯，此子速度快，為的就是最後10分鐘打反擊，不得不說艾瑪利技高一籌。

艾瑪利在巴黎聖日耳門和阿仙奴執教都未如理想，相反在西維爾和維拉利爾都成功將球隊打造成巨人殺手；有些領隊不一定是教豪門的料子，但他就是有辦法將二線兵帶出一流成績。（圖片由作者提供）

同樣抵輸還有馬體會。上星期講過馬體會人腳不俗，何以施蒙尼只肯踢爛仔足球？昨晚的賽事更是輸人又輸品，不但難以攻破曼城，更頻頻粗野攔截，最終差點釀成衝突。

馬體會以防守起家，但鐵血踢法不代表要傷害對手，這種損人不利己的部署，不會在球壇成功。由此亦證明施蒙尼領導的馬體會，在西甲從來是搞局，只在皇馬巴塞不濟之時，才有可乘之機。

馬體會對曼城的比賽結束後，馬體會的球迷久久不願離場，一直向自己的球員鼓掌致敬；面對這班不離不棄的球迷，施蒙尼卻未能為他們帶來足球的歡樂，實在非常可惜。一再強調得是，馬體會質素不差，施蒙尼實在應該摒棄保守的思維。（圖片由作者提供）

有人出局是咎由自取，但有球隊則是雖敗猶榮。利物浦賓菲加強弱對碰，後者無懼作客，更繼續與利物浦對攻，依舊踢4231，而且不斷於前場壓迫，爭取入球。

賓菲加領隊維里斯蒙明知己隊比利物浦差不止兩班，上一輪在主場已經強攻對手而敗，今場仍然未放棄進攻。弱隊面對強大對手依然不改風格，賓菲加即使輸波仍值得尊敬。

至於車路士面對皇馬，雖非強弱懸殊，但8強賽前就被看低第一線，畢竟皇馬是正宗豪門，歐聯三連霸，幾乎年年進入4強，結果車路士首回合慘敗，也是情理之中。

不過次回合領隊杜曹變陣，攻其不備就收到奇效。放棄慣常用開的3421，改踢4312；但不要以為杜曹只是博一博，早在上周末聯賽面對修咸頓就試用此陣，結果大勝對手，所以面對皇馬，一眾車仔球員踢得非常自如。

杜曹今場將右腳的添姆雲拿放在左路、慣用左腳的夏維斯放在右路、孟治則在前鋒和中場之間遊走，成功令皇馬防線無所適從，這奇招變陣，讓車仔成功反客為主。（圖片由作者提供）

與杜曹相比，安察洛堤顯得非常保守，皇馬在防守期間的陣式甚至會收縮至631，又會讓中前場4個球員進行緊迫反搶，不過這並非皇馬慣用的踢法，結果中場和後衛之間的空位頗多。

車路士正是利用皇馬中場和後衛之間空間，創造第一和第三個入球，杜曹變陣奏效。可惜的是加時賽魯迪加防守失位，讓賓施馬攻入致勝球；但能夠在皇馬主場攻入3球，車仔也是雖敗猶榮。

今場的功臣並非賓施馬，而是摩迪。車仔中場高華錫賽前已經強調要守好摩迪，但結果簡迪在自己後場失波，被摩迪一腳世界級傳送到剛上場的洛迪高腳上扳平，再次拯救皇馬。（圖片由作者提供）

出色領隊未必成功奪冠，但成功領隊不會放棄自己的一套哲學；比賽可以有輸贏，但勝負之間更不能輸了人品。

比賽輸贏可以靠球員，但球隊成敗就要看領隊。套用哥迪奧拿讚賞比爾沙的一句說話：如果讓他執教當年的巴塞，他一樣會贏得冠軍；如果讓我執教列斯聯，恐怕球隊仍在英冠打滾。（圖片由作者提供）

本週焦點

曼城和利物浦又再相遇，今場足總盃4強，一場過對碰，上場聯賽的思考又不盡相同。

上場聯賽利物浦需要搶分，因此主導進攻，曼城反擊空位也更多，所以有較多具有威脅射門，最終和波略為欠運。

今場淘汰賽，思考有點不一樣，相信高普會較為保守，先守後攻，而且會集中在前場逼搶。

曼城則還是會主導控球，上場幾次傳控之後反跑破越位都造成威脅，今場相信這樣的機會未必多，哥迪奧拿或者會再換一套破門的部署。

不過今場在中立場比賽，雙方沒有主客之分，實力會更接近，勝負在一球之間，但講勝算，曼城仍是略高一點。

哥迪奧拿與高普識英雄重英雄，賽後兩人熱情擊掌，哥帥表示兩人雖未曾一起吃飯，也稱不上朋友，但高普絕對是令他不斷進步的那個人；而高普則表示哥帥是世上最好的領隊，兩人互相競爭是他在球壇最滿意的地方。（圖片由作者提供）