世界盃外圍賽入直路，盤點10大贏家與輸家

今年世界盃外圍賽已經進入倒數階段，32隊決賽周隊伍，已經誕生29隊，此時此刻，除了3場附加賽，大部分已經塵埃落定。有人歡喜有人愁，誰是外圍賽的贏家和輸家？

贏家1: 加拿大

事隔36年，再度重返世界盃決賽周舞台，加拿大一來得益於今年新興湧現，二來是曾經帶領加拿大女子足球隊打入世界盃決賽周的主帥靴文出色的帶隊能力，成功令加拿大脫胎換骨。





（圖片由作者提供）

加拿大在2005年開始一個名為長遠足球員發展的計劃，致力於青訓培養年輕球員，到今日終於收到成果，包括阿方素戴維斯、莊拿敦大衛等，都是青訓成功的好例子，這套計劃絕對值得各個國家和地區學習。

贏家2: 荷蘭

上屆無緣決賽周，這幾年開始換血，改用一大批年輕球員之後，開始收到成效，去年歐國盃已經踢出不俗風格，成功晉級世界盃決賽周就是最好的回報。

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由於東道主卡塔爾和葡萄牙都列入第一檔次的種子，荷蘭和德國都跌入第二檔次，加上有塞爾維亞和波蘭等在第三檔次，今屆世界盃很可能有多過一組死亡之組。

贏家3: 波蘭和塞內加爾





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波蘭有利雲度夫斯基單天保至尊，塞內加爾同樣有文尼帶起球隊。波蘭和塞內加爾一向都只是中游球隊，前者得益於俄羅斯被禁參賽，結果以逸待勞踢走瑞典；塞內加爾繼非洲盃決賽之後，再度擊敗埃及，一舉殺入決賽周。

贏家4: 巴西





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意大利無緣決賽周、德國和葡萄牙換血不成、荷蘭仍非常稚嫩，所以5屆冠軍巴西又再成為世界盃冠軍的大熱門，現時出爐的賠率，巴西屬於大熱，只有5.5倍；再加上在新一期的國際足協排名中，巴西力壓比利時重返榜首，種種跡象都顯示，莫非巴西今屆有望王者回歸？

贏家5: C朗和美斯





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兩大球王連續5屆在世界盃決賽周相遇，相信球迷最期待的，可能是葡萄牙能夠和阿根廷對碰，在兩大球王退役前，再看一次兩人同場競技。

在講輸家之前，還有一個變數，就是伊朗隊。伊朗隊的比賽，被曝出禁止女球迷入場觀賽，違反國際足協的公平原則，因此有機會被罰，最嚴重是取消決賽周的資格，當然，這個機會微乎其微，而萬一真的出現，獲得遞補資格的，竟然是世界排名最高而又沒有獲得決賽周資格的隊伍，即是意大利，但其實這及不合符邏輯，也對其他亞洲區代表不公平。

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