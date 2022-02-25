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25/02/2022

3月片單｜抗疫必追日韓劇！男神金材昱回歸作《瘋狂愛上你》、燒腦《迷網追兇》、催淚《我的櫻花戀人》

#《迷網追兇》 #徐康俊 #Disney+ #黃 Viu #晉久 #《優越的一天》 #《瘋狂愛上你》 #金材昱 #Krystal #《彈珠人生》 #奧斯卡最佳女配角 #李敏鎬 #Apple TV+ #Apple TV+原創韓劇 #尹汝貞 #《正體》 #龜梨和也 #中田秀夫 #《擅入寄居者》 #赤楚衛二 #坂口健太郎 #Netflix #日劇 #韓劇 #3月片單 #抗疫 #留家抗疫 #煲劇 #松本穗香 #中島健人 #日本愛情電影 #《我的櫻花戀人》
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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　又就快到3月，疫情未見好轉，睇怕我們都要留家抗疫一段時間！說到要消磨時間，煲劇就是最佳的活動，所以「3月片單」又怎少得呢？編者就為大家私心推介7套必追日韓劇，有懸疑驚悚的、有浪漫的，總有一套啱你心水，即睇以下推介啦！

 

韓劇推介

 

#1 《迷網追兇》︰劇情撲朔迷離、班底勁！

 

　　第一套要介紹的就是已經開播的懸疑驚悚韓劇《迷網追兇》，劇集的班底非常有睇頭，編劇是曾奪得第54屆百想藝術大獎最佳劇本的李秀妍；而演員陣容就有去年底入伍的徐康俊、《醜女大翻身》金亞中、《Sweet Home》李詩英等等，演出絕對有保證吧！

 

（《迷網追兇》劇照）

 

　　先跟大家簡單介紹一下，《迷網追兇》主要講述秘密政府組織和旗下職員追查有「幽靈」之稱的神秘者，嘗試解開24年前的一個謎團。到底這位神秘者點解會以謀殺案共犯的身分再現眼前？就要大家煲劇去拆解啦！

 

（《迷網追兇》劇照）

 

　　劇集的燒腦劇情愈睇愈過癮，會不知不覺令人思考故事的脈絡、搵線索！如果你都想成為偵查高手，那就要點開第一集展開追查之路，正好為抗疫添一些趣味！

 

即睇預告片︰

 


 

《迷網追兇》

播映日期︰已開播

播映平台︰Disney+

 

#2 《優越的一天》︰男主時隔3年回歸！

 

　　另一推介就是黃Viu獨家上架的驚慄韓劇《優越的一天》，是改編自同名漫畫！劇情主要講述一位平凡消防員李浩哲（晉久飾演）為了拯救被綁架的女兒，必須在24小時以內找出連環殺人魔的故事，齋睇簡介都夠驚心動魄！

 

（圖片來源︰IG @ocn_official_

 

　　當年以《太陽的後裔》爆紅的晉久時隔3年回歸小螢幕的作品，有「愛家魔人」外號的他本色演出「女兒傻瓜」的角色，相信一定演得入型入格！據說，連續殺人魔殺手（河道權飾演）、雙面殺人魔（李源根飾演）與消防員會上演緊張刺激的追逐戲碼，相信會睇得咬牙切齒！

 

（圖片來源︰IG @ocn_official_

 

即睇預告片︰

 


 

《優越的一天》

 

播出日期︰3月13日

播映平台︰黃 Viu Tv

 

下頁繼續睇餘下推介︰《瘋狂愛上你》、《彈珠人生》

 

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