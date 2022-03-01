俄烏開戰｜在家抗疫睇戲！4部電影了解烏克蘭和俄羅斯世紀恩怨！最多人翻煲Winter on Fire？

俄羅斯總統普京2月24日宣布對烏克蘭採取「特殊軍事行動」，俄烏戰事一觸即發，網絡上亦開始出現戰況資訊！正當烏克蘭戰火密布時，奧斯卡影帝兼導演辛潘竟然深入烏克蘭首都基輔，只為拍攝一部關於俄羅斯入侵烏克蘭的紀錄片，消息傳出後不少人大讚辛潘「非常有勇氣」，感謝他記錄真相！至於遠在香港的我們，除了默默祈求戰事盡快平息、人命傷亡減到最低，似乎並不能做甚麼⋯⋯但其實我們也可以透過以下4套電影，更多認識和了解烏克蘭、感受其民族精神，以及她和俄羅斯之間的世紀恩怨！

1. 《凛冬烈火：烏克蘭自由之戰》( 2015 )：大規模抗爭推翻親俄政府

最近很多人都「翻煲」《凜冬烈火：烏克蘭為自由而戰》（Winter on Fire：Ukraine's Fight for Freedom），這是一套曾入圍第88屆奧斯卡金像獎最佳紀錄片獎的Netflix紀錄片，由手機拍攝的第一手抗議現場畫面、監視器畫面、事後相關人員的訪談等穿插而成，完整地呈現並重整了2013年至2014年間「烏克蘭親歐盟示威運動」的來龍去脈……

事源當年烏克蘭失業率高、官員貪污嚴重，加上前任烏克蘭總統亞努科維奇因為中止和歐盟簽署政治和自由貿易協議，反而加強與俄羅斯關係，與民意背道而馳，同時實施新法例，禁止所有形式的抗議活動，引發人民走到獨立廣場示威。但沒想到是，一場和平示威（更有抗爭者形容當時的示威氣氛猶如「嘉年華」），在防暴警察進入廣場以以暴力鎮壓示威者下，演變成血腥衝突，造成125人喪命⋯⋯最終亞努科維奇逃往俄羅斯尋求政治庇護，烏克蘭議會一致投票罷免亞努科維奇並成立臨時政府。

（截圖自《凜冬烈火：烏克蘭為自由而戰》預告片）

（截圖自《凜冬烈火：烏克蘭為自由而戰》預告片）

（影片來源：Netflix）