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01/04/2022

美亞推YouTube頻道「8號電影院」！免費重溫張國榮《星月童話》！仲有《算死草》、《獨家試愛》逾500套經典港產片！日日有片上！

#YouTube #電影 #抗疫不悶 #8號電影院 #算死草 #周星馳 #常盤貴子 #港產片 #星月童話 #張國榮 #獨家試愛 #chillingathome #初戀嗱喳麵 #方力申
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　疫情下戲院停業，不少人都轉而投入Netflix、Disney+、Hmvod等串流平台的懷抱，實行日日煲劇煲戲去「對抗」苦悶的抗疫生活！新劇新戲看多了，有時不免想念起昔日港產片的風釆，好像是張國榮和日本影星常盤貴子合演的《星月童話》、周星馳電影系列包括《算死草》，還有最近方力申出post賀上映16周年的《獨家試愛》……原來這些電影通通都可以在YouTube足本重溫！

 

　　美亞娛樂聯同TVB早前推出YouTube頻道「8號電影院」，讓大家可以免費重溫逾500套經典港產片和TVB獨家製作的電視電影，包括《花旗少林》、《星月童話》、《算死草》、《聽風者》、《笑傲江湖II東方不敗》、《行運一條龍》、《獨家試愛》、《初戀嗱喳麵》等經典作品！

 

張國榮和日本影星常盤貴子合演《星月童話》。

（圖源：截圖自「8號電影院」／美亞TVB YouTube）

《笑傲江湖II東方不敗》的點撃率非常高！

（圖源：截圖自「8號電影院」／美亞＆TVB YouTube）

 

　　如果大家想重溫以上經典港產片，記得留意住「8號電影院」！編者留意到，頻道每日都會有新戲上架，而且還會預告未來幾日有乜好戲上架！正！

 

「8號電影院」YouTube頻道按此

 

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