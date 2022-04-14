放假好去處｜元朗信芯園重開！賞波斯菊/薰衣草/油菜花田+摘劍蘭+鳥居打卡！太陽花幾時盛放？

放假啦！聽日開始就是一連4日的復活節長假期，大家會留家休息還是出外走走鬆一鬆呢？還未plan計劃的話，編者有好推介！上月初因為疫情關係而休園的信芯園農莊已經重開返啦！目前有4種花田供欣賞之外，農莊更設立了不少裝飾給大家影靚相，好像是日本的鳥居、花海隧道等等，即睇有咩靚靚打卡位啦！

必睇4大花田 親手摘劍蘭

記得每逢在花季去日本旅行，總會預留一日的時間去賞花，其實香港的花海一點也不被外國遜色，編者說的就是元朗信芯園農莊的「出品」啦！農莊在上星期已經重開，社交平台就宣布目前有細細塊的波斯菊田、薰衣草田和油菜花田供大家欣賞，這次的花期就有5至6周！

波斯菊

（圖片來源︰信芯園農莊Facebook）

油菜花田

（圖片來源︰信芯園農莊Facebook）

薰衣草田

（圖片來源︰信芯園農莊Facebook）

去農莊又怎少得體驗活動呢？大家影完相之後更可以落田親自摘劍蘭，10元就有3支，好抵，一試無妨！

（圖片來源︰信芯園農莊Facebook）

除了以上幾種花之外，以前在Instagram上總會看到一大片的太陽花花海，今年農莊一樣會有，不過大家就要等多一等！農莊早前就預告，「太陽花BB」生長狀況良好，大概5月中就會盛放，想到現場跟太陽花合照就要留意信芯園的Facebook啦！

以往的太陽花花海真的很莊觀！好想快點到5月呀！

（圖片來源︰信芯園農莊Facebook）

來趟偽日本之旅！

農莊主人除了悉心打理各種鮮花給大家打卡之外，他亦在園內設置了多個日本風的打卡位，最最最經典的就是設於水上的赤紅鳥居，趁天氣晴朗的日子去打卡簡直好像經隨意門到了日本一樣；還有和風滿滿的紙傘和燈籠！如果可以穿和服去打卡就好了！

（圖片來源︰信芯園農莊Facebook）

花海隧道︰喻意風雨同路

農莊亦在行人走道設立「風雨同路廊」，大家走入花田前就會經過由人造花裝飾的隧道，喻意在艱難後總會見到希望。雖然裝飾只是假花，但是不論遠觀還是近望都好夢幻，女生一定會影到不捨得走！最後提提大家，雖然疫情緩和，但是都要記得保持個人衛生！

（圖片來源︰信芯園農莊Facebook）

元朗信芯園農莊

開放時間︰9am-6pm

地址︰元朗新田小磡村信芯園農莊

入場費︰$50

Facebook︰https://www.facebook.com/shunsumyuen/

交通︰乘搭巴士76K或小巴17號、75號、76號在「石湖圍」站下車，再步行5分鐘