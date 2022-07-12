12/07/2022
鏡粉注意！東瀛遊推「SUMMER SONIC東京音樂節」8天團！2萬團費包睇MIRROR＋回港隔離酒店開支！幾時開賣？行程係點？（附報名詳情）
Yan Law
Yan Law
「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」
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買唔到MIRROR演唱會飛都有機會睇到MIRROR演出？點解？事關早前日本大型音樂節SUMMER SONIC 2022官方宣布MIRROR將於東京PACIFIC STAGE演出後，東瀛遊已率先為一眾「鏡粉」預備好音樂節東京站單日入場門券，宣布推出「東京SUMMER SONIC音樂節」8天之旅，帶大家飲飲食食、瘋狂購物之餘，更重要係可以入場支持12位「鏡仔」兼欣賞其他國際級巨星的演出！
（圖源：東瀛遊Facebook）
東瀛遊「東京SUMMER SONIC音樂節」8天之旅，名額60名，分2個旅行團推出，團費分別為$19,999（行程JTMA08）和$22,888（行程JTMB08），包晒行程、酒店住宿、Summer Sonic東京音樂節門券，以及7晚隔離酒店開支！
點報名？為避免網絡系統不勝負荷，只限電話或親臨3間指定分行報名！不設網上預訂！
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