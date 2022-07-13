I SWIM｜男神魏浚笙Jeffrey鬥泳勁吸fans！追完劇，再去7大高質公眾泳池：睇維港海景／按摩池／韻律噴泉／9米滑水梯！邊個泳池最啱認真練水？

以游水為主題的ViuTV劇集《I SWIM》現正熱播，觀眾焦點所在，當然落在MIRROR成員Edan（呂爵安）、Alton（王智德）和Stanley（邱士縉）身上！但除了MIRROR成員外，《I SWIM》還有一位小鮮肉男神值得關注，就是Jeffery（魏浚笙）！Jeffery在《I SWIM》首次擔正男主角，有別於過去在《膠戰》的花瓶形象，不但演技自然，咬字亦比很多同劇演員清晰，令人刮目相看！不少觀眾更力撐，Jeffery是值得更多機會！

（《I SWIM》劇照）

追劇（睇男神派「福利」）之餘，正值炎炎夏日，好想落水游兩圈透心涼一下！香港的公眾游泳池設施無須預約，只要在泳池開放段節於入口處排隊輪候便可！更更更重要是，入場費最平$17起，非常抵玩！即睇香港有乜高質公眾游泳池！

【高質公眾泳池推介】堅尼地城游泳池：欣賞維港景色＋室內按摩池！

早幾年完成翻新的堅尼地城游泳池，由國際知名的英國設計公司Farrells建築事務所設計，用上少見的鋅作為主要的建築物料，予人感覺大膽創新、時尚新穎，不但有有「西環水立方」之稱，更獲得不少建築設計獎項。講完外觀設計，當然要回到泳池本身，除副池外，堅尼地城游泳池更備有嬉水池、習泳池甚至按摩池！加上泳池前方設置大窗戶，大家可以一邊游水，一邊欣賞維港景色，感覺就像置身在酒店泳池中，絕對是難得的享受！

堅尼地城游泳池

地址：香港堅尼地城西祥街北2號

查詢：2817 7973／2817 4504

註：逢星期三清潔不開放

堅尼地城游泳池（圖源：維基百科用戶Wpcpey）

【高質公眾泳池推介】摩理臣山游泳池：灣仔區唯一公眾泳池！

位於灣仔的摩理臣山游泳池，是區內唯一向公眾人士開放的游泳池（灣仔游泳池不開放予公眾人士），所以是其中一個港島人常去的游水好去處！場內設備算是相當齊全，有50米主池、訓練池、習泳池、幼童池等，就算一家大細去都啱！聽講有不少在灣仔區工作的打工仔，很喜歡趁中午放lunch時、或放工後去游個快水！

摩理臣山游泳池

地址：香港灣仔愛群道7號

查詢：2575 3028／2891 7335

註：逢星期三清潔不開放

【高質公眾泳池推介】斧山道游泳池：勁多玩樂設施！

斧山道游泳池因提供多項有趣的水上玩樂設施，譬如滑水梯、蘑菇形水簾、噴水池、韻律噴泉等，所以很多父母都愛趁周末帶小孩去玩水！一家大小盡情嬉水，有一種置身嘉年華的感覺！

斧山道游泳池

地址：九龍黃大仙龍翔道30號

查詢：2350 6173／2350 6062

註：逢星期一清潔不開放

斧山道游泳池（圖源：維基百科用戶Wpcpey）

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