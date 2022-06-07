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07/06/2022

【原來係咁】最新冷知識大全│卡通遊戲類

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    閒時最喜歡在網絡閒逛，搜尋新奇有趣的事物與人分享，為大眾提供無限的歡樂泉源，可以隨時鬆一鬆。

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    本欄每周更新

 

 

1.廣志的身高180公分，美冴身高160公分，小新的身高是105公分。

2.蠟筆小新的原作漫畫是從1990年開始登載的。

3.新之助的爸爸野原廣志在早稻田大學畢業後，就職於一流企業，約為年收入650萬日元。這是1億3千萬的彩票獎金，因為有「以工資形式分20年發放」的發言，所以單純地進行除法算一下，1年就有了650萬日元。

4.小新的寵物野原小白和幼兒園的好朋友風間君的聲優是同一個人，是真柴摩利。

5.小白是一個真正的公狗。

6.小新家的房貸有35年(小新家有32年房貸的房子是小新兩歲那年買的)。

7.小葵是小新取的名。

 


8.瑪利歐原本職業不是水管工，是一個木匠(1981年的大型電玩《大金剛》)。

9.瑪利歐的耀西是一隻烏龜不是龍。

 


10.Hello Kitty其實係一個英國女孩，不是貓。

 


11.比卡丘的尾巴有缺口，即代表是女生；如果沒有缺口，就代表是男生(跟著小智的是男生)。

 


12.多拉a夢本來的皮膚是黃色的，某次誤喝「悲劇之源」而哭喊了3日3夜，身上黃色電鍍層就這樣被淚水洗去而變成藍色。

13.多拉a夢本來有耳朵，自從被工程鼠咬掉耳朵之後開始很怕老鼠。

14.大雄偷看靜香洗澡總次數高達627次。

 


15.My Melody臉上的「X」，其實是代表鼻和嘴。

 


16.My Melody如果「X」中間還有一條線，那就代表皺紋。

 


17.小丸子是小名，櫻桃小丸子的全名是sakura momoko，常用翻譯是櫻桃子、櫻花桃、櫻花桃桃子

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (資料來源：silviayellow.pixnet.net)

如你也看過任何搞笑有趣的圖片、網站或笑話等，歡迎電郵至mkt@etnet.com.hk

 

 

 

 

 

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