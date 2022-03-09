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09/03/2022

網購送貨大延誤！HKTVmall增設「餐廳自取點」！首階段已和39間餐廳簽約，24間本周內投入服務！（附自取點地址）

#網購平台 #HKTVmall #網上超市 #網購 #第五波疫情 #新型肺炎 #臨時自取點 #新冠肺炎 #全港餐廳自取點合作夥伴計畫 #餐廳自取點
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　第五波疫情肆虐，餐廳、超市及百貨公司紛紛提早關門甚至暫時停業，不少市民只好轉為網購食材和日用品，多個網購平台因而出現送貨大延期或無法下單！連網上超市HKTVmall亦「頂唔住」，甚至發表公告表示「已付款訂單有機會被取消」，大批網民馬上湧入其官方Facebook鬧爆！事隔數日，事情又有新進展，就是HKTVmall決定推出「全港餐廳自取點合作夥伴計畫」，與餐廳合作設立臨時自取點，並表示已正式和39間餐廳簽約，首批24間餐廳自取點已於3月8日起陸續投入服務，可以每日額外處理2,925張訂單！

 

HKTVmall指，截止3月4日，已和39間餐廳正式簽約合作，另與194間餐廳洽談中。HKTVmall除了借用餐廳的雪櫃去存放凍貨訂單，亦希望保證佣金可為餐廳提供額外收入以幫補租金。（圖源：HKTVmall Facebook）

 

　　即check HKTVmall自取網絡（包括HKTVmall 02O店、合作自取點、智能櫃）！

 

即睇首批24間餐廳自取點合作夥伴名單、首日投入服務日期！

 

3月17日

皇后冰廳（長沙灣道391號服務設施大樓地下1號舖）

 

3月15日

江橋日本料理（大埔寶湖道28號廣福商場地下廣福街市S13號舖）

 

3月14日

十三少（崇文街15-17號華利大廈地下（部分）及低層地下）

十三少（又新街56號置富中心地下1-3號舖）

 

3月11日

好素純素餐廳（康山康蘭居9樓好素純素餐廳）

人人和平（香港北角堡壘街9號兆文樓3號地舖）

深燒酒（灣仔駱克道397號地下）

Wako Sake Labo（天后歌頓道1號地下）

mango store（將軍澳翩滙坊地下8號舖）

 

3月10日

悄悄食堂 Chew Chew（九龍荔枝角道143號康和閣地下）

新東王（馬鞍山鞍誠街8號MOSTown Street新港城中心大街（3期）地下G3／02B號舖）

媽子廚房（新界大埔墟新達廣場A027舖）

正點集運（九龍新蒲崗廣場A20號鋪）

深深甜品（深水埗桂林街46C地下）

肉王爺（九龍城衙前塱道14號地下）

 

3月9日

鴻仔記車仔麵（天水圍屏廈路65號屏欣苑屏欣商場地下8號舖）

龍門點心廚房（青衣青康路12號長康邨熟食檔熟食檔9-12號）

旺記餐廳（元朗洪水橋洪元路1號洪福商場地下8號舖）

潮記粉麵（九龍城沐虹街12號啟晴邨晴朗商場地下A030號舖）

偉記士多（屯門青磚圍4號）

 

3月8日

鴻仔記車仔麵（粉嶺新運路38號祥華邨祥華商場3樓L312號舖）

鴻仔記車仔麵（沙田小瀝源路68號廣源商場2座1樓7-9號）

鴻仔記車仔麵（沙田德厚街3號禾輋邨厚和樓地下SU19-20號舖）

阿翁廚房－筲箕灣愛民街30-50號鴻利大廈地下14A-16A號舖）

 

（圖源：HKTVmall Facebook）

（圖源：HKTVmall Facebook）

 

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