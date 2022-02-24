消費券｜加碼至$1萬！最快幾時到手？可否轉台領取？用八達通分4期？一文睇清消費券發放日期、申請資格、注意事項

2022年財政預算案昨日出爐，最令大家關心的莫過於政府決定再派發電子消費券！今年的電子消費券加碼至$10,000，比去年足足多了一倍，究竟今次消費券最快幾時到手？適用於哪些電子支付平台？如何才合資格申請？即睇！

政府去年發放$5000電子消費券，今年將加碼至$10,000

（政府網站截圖）

Q：消費券分幾多期發放？

和去年一樣，今年的電子消費券同樣會分成兩期發放，每期$5000，合共$10,000。

Q：如何才合申請資格？

18歲或以上的香港永久居民和新來港人士都可申請。

Q：消費券最快幾時到手？

政府會於4月先向上年已經成功登記消費券的市民發放首期$5000，餘額$5000會今年暑假再發放。至於新登記市民，則會在暑假開始領取消費券。





Q：適用於哪些電子支付平台？

第一期$5000消費券將會沿用去年消費券的4個電子支付平台，即拍住賞Tap & Go、八達通（Octopus）、支付寶香港（AlipayHK）、微信支付香港（WeChat Pay HK）派發。

Q：可否轉換至其他平台領取？

政府消息人士透露，已登記的市民於首輪的$5000消費券並不能轉換平台領取，政府之後會再甄選其他支付平台承辦商，市民到時可再決定是否轉換平台。

Q：使用八達通如何才可領取全數消費券？

政府消息人士透露，如使用八達通領取，則會再額外分兩期發放，即總共4期。首輪為$4000，要在特定時間內用完才可領取餘下的$1000；次輪如是。

至於現時八達通儲值額只有$3000，消息人士指只要卡內餘額低於$3000，市民可無限次拍卡領取消費券，直至領足全數為止。

Q：消費卷適用範圍？

去年$5000消費卷適用範圍

（政府網站截圖）

消息人士指今年消費卷的適用範圍與去年一樣，只適用於本地餐飲、零售等，不可套現，亦不可用作支付政府費用。



