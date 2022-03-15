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15/03/2022

消委會｜7款電燒烤爐有安全問題！$500億世家跑贏$2,499 Cuisinart？邊款釋出最多油煙？人氣Daewoo竟然最低分？

#烤爐 #烤式燒肉 #消委會 #日式燒肉 #家用燒烤爐 #防刮 #着火 #冒煙 #油煙 #溫度不平均 #電燒烤爐 #大宇 #Hiraki #消委會測試 #韓燒 #Origo #Daewoo #消委會報告 #Russell Hobbs #Récolte #烤盤 #烤盤塗層 #高分推介 #Turbo Italy #伊瑪牌 #Cuisinart #5星評分 #象印 #評分 #Princess Table Chef #億世家
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Text: Edith Photo: 消委會、品牌官方截圖、網上圖片

　　近年，家用電燒烤爐成為每個家庭必備的廚具，加上疫情下大家減少外出用餐，在家韓燒、日燒的機會就更加多。買點高質的肉類海鮮，插上電燒烤爐，簡簡單單就可以在家享受燒肉樂趣！不過，你可知道家中的電燒烤爐的效能及安全性嗎？消委會就測試了市面上11款電燒烤爐，發現當中多款樣本出現不同安全程度的隱患……想在家吃得滿足又安心，就快點看看以下消委會報告內容和電燒烤爐推介，睇下有無你用緊嗰款？

 

（圖片來源：消委會）

 

電燒烤爐潛藏火警危險！

 

　　在家燒肉最緊要安全，但測試發現，韓國品牌「大宇Daewoo SG-2717C」在操作約3分鐘後開始冒煙及著火，並燒溶爐內的塑膠物料，可能構成潛在的火警危險！安全評分僅有1.5分，整體評分為2星。

 

大宇Daewoo SG-2717C（$880）

（圖片來源：網上圖片）

 

　　而另一款「Origo BC1305」則需要用家按指示，自行把溫度調節器接駁至電燒烤爐。但測試發現，溫度調節器的接駁位置可被測試棒插入並觸及內部的帶電部分，可見其防觸電保護不足；安全評分有3.5分，整體評分為3.5星。

 

Origo BC1305（$898）

（圖片來源：網上圖片）

 

（圖片來源：消委會）

 

電燒烤爐溫升超標！

 

　　電烤爐的烹調溫度都是用家選擇購買時的標準，但如果爐具的溫升超出標準上限，使用不慎觸摸時，就會容易燙傷。在測試中發現，「Turbo Italy TGP-816」、「Récolte RWG-1」、「Origo BC1305」、「HirakiHG-02」及「大宇Daewoo SG-2717C」部分位置，例如烤盤手柄、溫度調節器或放置燒烤爐的桌面等的溫升超出標準上限6.9°C至27°C，使用時不慎觸摸會容易導致燙傷。

 

Turbo Italy TGP-816 （$1,298）

（圖片來源：品牌官方截圖）

 

 

烤盤不同位置溫差可達70°C！

 

　　不同牌子的電燒烤爐都會建議先預熱後燒烤，但測試中發現，預熱後烤盤不同位置的溫度分布不均勻，其中「Cuisinart GR-5NHK」、「Russell Hobbs 17888-56」及「Origo BC1305」的最高溫度差異均超過70°C，反映其熱力分布較不均勻。

 

Cuisinart GR-5NHK（$2,499）

（圖片來源：品牌官方截圖）

 

下頁即睇好用度測試！

 

 

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