消費券2022懶人包｜首期5,000元點用好？精選食玩買住消費攻略：9折入手Dyson吸塵機！指定家電買一送一！買酒店禮券Staycation送多1千！（不斷更新）

臨近首期5,000元消費券發放的「好日子」，心情寧舍興奮，大家諗好咗點用未？不如買動輒數千元的心儀家電、電子產品或潮流單品？還是買平時捨不得入手的珠寶首飾、名牌手袋？嗯，去高級酒店staycation似乎也很不錯？左思右想後還是做不了決定？不如睇睇編輯推介的必買items！有Apple上月最新推出的松嶺綠色iPhone 13、5G版iPhone SE，也有Dyson吸塵機及抽濕機等一系列必入手的家電產品，還有四季酒店推出的消費券限時優惠……更多食玩買消費攻略即刻送上！

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【消費券2022消費攻略】必買item（電子產品）：松嶺綠色iPhone 13、5G版iPhone SE

想走在潮流尖端，當然要手執最新型號的Apple產品！Apple上月推出的新iPhone，包括iPhone 13系列和iPhone SE 3，前者雖然價錢稍貴［iPhone 13 Pro（$8499起）、iPhone 13 Pro Max（$9399起）、iPhone 13（$6799起）］，但硬體規格、相機系統都有提升，加上iPhone 13 Pro的松嶺綠色版看起來極有優雅高級感，補多幾千就能買到心頭好，值得！至於iPhone SE 3，最大賣點就是採用了iPhone 13的A15仿生晶片，同時支援5G，只要$3,699就可以入手新機，CP值非常高！

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【消費券2022消費攻略】必買item（家電用品）：Dyson吸塵機

Dyson產品一直受到不少人追捧，尤其是吸塵機！隨著消費券即將推出，Dyson為「粉絲們」帶來好消息！一click入Dyson官網，嘩，原價$4,180的「Dyson Digital Slim™Fluffy 輕量無線吸塵機」以九折出售（現價$3,762），四千元有找！此外，凡購買全新產品「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra吸塵機」（$6,380），即有機會獲贈「Dyson V11™及V15 Detect™座地式設計收納架」（價值$1,080）！聽講「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra吸塵機」不但吸力強勁，還搭配全機密封HEPA過濾系統，可以捕捉小至寵物皮屑及柴油煤灰的微粒，排出更潔淨空氣！執屋從此變得更easy！

Dyson V15 Detect™ Absolute Extra吸塵機

（圖源：Dyson官網）

【消費券2022消費攻略】必買item（家電用品）：抽濕機

踏入春天，天氣開始變得好潮濕，加上不時天陰兼落雨，在家裏晾衫勁難乾又容易有異味，似乎入手一部可靠的抽濕機也是不錯的選擇！最近豐澤推出不少抽濕機優惠，其中買「WHIRLPOOL惠而浦DS241HB 24L Puri-Pro抽濕淨化機」可以慳足$1500（原價$4,998／特價$3,498），一部機可以抽濕之餘，更兼備淨化空氣、獨立乾衣等功能，性價比很高！就算消費券未到手，趁特價期間快手買咗先都好！

WHIRLPOOL惠而浦DS241HB 24L Puri-Pro抽濕淨化機

（原價$4,998／特價$3,498）

（截圖自豐澤官網）

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更多購物優惠：一田買指定家電送多一件電器！

除了上述人氣家電及電子產品，洗碗碟機、氣炸鍋、洗衣機等其實都是十分熱賣的電器產品！大家不妨留同時留意百老滙、中原電器等商店，看看能否以最抵價錢入購心水產品！

還有一個好消息告訴大家！最近一田百貨推出多重消費券提案，最高優惠高達3折，只要購買SKYWORTH 55" 4K ANDROID TV（型號55SUC7500）［原價$5,190／特價$5,000］或RASONIC 3／4匹變頻冷暖窗口機［原價$5,680／特價$5,000］，更可免費獲得UNIX AIRSHOT負離子頂級風筒、超輕無線吸塵機、尚朋堂空氣清新機、ZANUSSI 50L高溫消毒碗櫃或BOSCH 900W MUM5廚師機！一個字，抵！

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