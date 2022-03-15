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15/03/2022

消委會｜疫下網購易中伏！貨不對辦！付款後賣家消失！付款至個人帳戶更是追討無門？（附實用熱線）

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Text: Christy Yiu

　　疫情下不少人都習慣了在家網購，網購優惠多多，加上不時有「直播主」在鏡頭前示範不同的美妝產品或珠寶首飾，很容易就令人引唔住手快快落單！不過最近消委會發現有關網購的投訴個案不斷攀升，更分享了3個個案，部分更懷疑涉及欺詐成份！究竟網上購物時有咩要注意？

 

（圖片來源：istock）

 

#1 直播帶貨：貨品不似預期！

 

　　投訴人在網購平台觀看A公司的珠寶首飾直播，主持多次提及以實物拍攝，並無添加效果，投訴人分別以折後價$5,200和$3,500購入兩件翡翠吊墜，惟收貨後發現吊墜實物細小以及色澤暗淡，投訴人聯絡網購平台後職員承認直播期間使用美顏濾鏡，但直播出售的貨品不設退換；事後經消委會協調後A公司向投訴人安排$8,700現金退款。

 

#2 貨到付款：收貨發現貨不對辦！

 

　　投訴人在網上用$498以「貨到付款」的形式購買一部德國品牌相機的清倉貨，到貨時投訴人要求先開箱驗貨，惟遭速遞員拒絕，投訴人簽收付款後開箱，發現該相機沒有任何商標、包裝盒、說明書或保養卡。投訴人向速遞公司交涉，職員只答應將貨件退回發貨地址，事後投訴人亦自行按發貨地址查找發貨商，但大廈管理處表示沒有相關店舖，投訴人遂向消委會求助。其後速遞公司回覆消委會指投訴人的退貨件已送達相關地址，強調貨不對辦與速遞公司無關；消委會亦曾根據訂購相機網頁內的電郵地址嘗試聯絡，但沒有回音，未能再作跟進。

 

#3網上促銷：付款後賣家消失！

 

　　投訴人在社交平台看到一則帖文指原價$988的韓國無煙烤爐現以「破底價」$499發售，投訴人查詢時專頁快速回覆指產品為行貨，享有一年保養，更稱只餘下最後5部，將再減$100促銷，投訴人即時答應購買，按用電子支付轉賬付款，專頁回覆將會安排翌日送貨。但自付款後，投訴人再沒有接到任何送貨通知，專頁更於兩日後消失！事後投訴人向消委會求助，惟消委會發現收取款項的是個人銀行戶口，沒有任何賣方之具體資料，消委會難以調停。

 

下一頁：消委會網購小貼士！

 

 

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