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18/07/2022

消委會報告｜檢閱近240款護膚品成分列表！CHANEL、DIOR無說明適用膚質，LA MER產品資料未及時更新？邊10個品牌有詳細說明成分？

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　　今時今日要買護膚品，除了到各大品牌門市選購，不少人亦會以網購方式購買護膚品，安在家中等收貨！不過，網購危機處處，一不小心就很容易「中伏」 ！最近消委會就檢視了46個護膚品牌的官網及12個綜合性護膚品購物網站的產品成分資料，結果發現大部分網站上的產品都欠缺詳細的成分說明！即睇消委會報告！

 

檢視近240款面部護膚品成分資料！

 

　　消委會於今年5至6月分別檢視了各護膚品牌的官網中最少5款較受歡迎護理產品的資料。此外，消委會亦挑選了25款較普遍見於「綜合性護膚品購物網站」的護膚品型號，以其產品資料與品牌官網的作對比，評估資料詳細程度。是次一共檢視了239款面部護膚品或套裝，類別主要包括潔面乳、爽膚水、肌底液、精華、面霜、眼部護理和面膜等，售價則由$80至$6,000元不等。

 

Aesop、GUERLAIN、Sisley：有詳細說明成分

 

　　結果發現，在46個護膚品牌官網中，只有10 個品牌有詳細說明樣本的成分列表！當中包括「Aesop」、「Caudalie」、「CHANTECAILLE」、「Clé de peau BEAUTÉ」、「dermalogica」、「GUERLAIN」、「john masters organics」、「lavera」、「MALIN+GOETZ」以及「Sisley」。

 

（圖片來源：unsplash）

 

　　至於「LA MER」、「Melvita」、「CLARINS」、「LANEIGE」、「CLINIQUE」、「Estée Lauder」、「Fresh」、「Lancôme」、「ORIGINS」以及「Sulwhasoo」只有部分樣本有列出產品詳細成分；餘下的26個網站，包括「Armani Beauty」、「CHANEL」、「DIOR」、「KIEHL’s」、「SHISEIDO」以及「L’Occitane」等，則全部均沒有於其網店頁面說明各調查樣本的詳細成分，大部分只說明產品的重要或有效成分，或只列明產品不含某些成分，成分資料透明度低，情況並不理想。

 

SEPHORA、LOOKFANTASTIC：成分透明度較理想

 

　　在綜合購物網站方面，消委會從12個網站擷取25款「目標清單」的產品資料，與相關官方網店所列的資料作出比較。結果發現，「SEPHORA」和「LOOKFANTASTIC」在網站上都有列出大部分調查樣本的詳細成分，透明度尚算理想。

 

　　而「DFS」、「莎莎」、「ZALORA」、「Selfridges & Co」只分別說明了其中1款調查樣本的詳細成分，比例只有大概4.3%至7.7%；至於「卓悅香港貓」、「卡萊美」、「HK airport Shop.com」、「Lane Crawford」、「Strawberrynet」和「Harrods」則全部沒有說明調查樣本的詳細成分，情況極不理想！

 

下一頁：LA MER產品資料無更新？CHANEL沒有說明適用膚質？

 

 

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