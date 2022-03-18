《飛虎3》孖梁競徽鬥奸 羅樂林演技示範作

【晴報專訊】「大龍生」羅樂林每晚準時在處境劇《愛‧回家之開心速遞》與觀眾見面，但他在另一套熱播中的劇集《飛虎3壯志英雄》中，即變身成大奸角董啟超，與飾演許森的梁競徽上演「父子」大鬥法，角色陰險狡詐。劇迷紛紛大讚羅樂林演乜似乜，果然是老戲骨。

臉容扭曲的羅樂林狂質下屬食藥，十分恐怖。

梁競徽對着有深仇大恨的羅樂林時，依然保持冷靜，用眼神演戲。



前晚一集《飛虎3》，講述董啟超原來是許森的生父，但前者從未盡父親責任，以致許森的童年過得相當悲慘，更目擊母親許若紅（蔣家旻飾）跳樓身亡。許森理應對董啟超恨之入骨，但他對生父的態度卻不慍不火，極其冷靜兼略帶笑意，令人不寒而慄。



找下屬當出氣袋



甚少演奸角的梁競徽，早前接受無綫娛樂新聞台《Star Talk》訪問，表示為了演好這個角色，曾在眼神方面下了不少苦功，「呢個角色唔會喺表情同行為上表達太多，我選擇用眼神去表達內心，連着衫都有刻意設計，成套戲係着過一次黑色衫，就係同羅樂林最後（交手）嗰場。」

大龍生的親切形象深入民心。（資料圖片）



同樣飾演奸角的羅樂林，角色的奸險性格較為明顯，前晚其中一幕講述其公司被揭發製造違法藥物，怒不可遏的他竟找下屬當出氣袋，狂質對方食藥。羅樂林演繹每個角色都十分神似，令網友即使同一晚看完《愛‧回家》，也未有因「大龍生」而影響看《飛虎3》的心情，紛紛留言指變奸後的羅樂林相當討厭︰「真係衰到無人有」、「佢返到《愛‧回家》會唔會咁對啲下屬？」但他們均力讚羅樂林「果然係老戲骨」。