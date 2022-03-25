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25/03/2022

Twins成候選年度組合大前輩 吳保錡爆曾做茄喱啡與鍾欣潼同場

#Twins #吳保錡
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　　【晴報專訊】《CHILL CLUB推介榜年度推介21/22》近日透過FB直播公布入圍名單，前晚宣布的「年度組合」可謂充滿驚喜，出道21年的Twins以大前輩姿態入圍。眾人分享與Twins的合作經歷，其中ERROR成員吳保錡自爆曾與鍾欣潼（阿嬌）「合作」，在阿嬌出演電影中做臨時演員。

 

提到Twins時，保錡表現得相當興奮。（資料圖片）

ERROR有份競逐「年度組合」。（資料圖片）


　　大會今年將樂隊及組合分拆角逐獎項，周二晚公布「年度樂隊」候選單位，前晚則宣布「年度組合」入圍名單，包括C AllStar、ERROR、MC $oHo & KidNey、MIRROR、P1X3L、Twins及艾粒。

C AllStar獲後輩力撑

　　除了Twins及艾粒，各組合均有派代表出席綫上記者會，期間ERROR幾位成員齊心表示會投票給C AllStar，事關去年C AllStar曾邀請ERROR任演唱會嘉賓。吳保錡說︰「佢哋唱歌好聽，聽佢哋嘅歌好感動，一日24小時聽過萬次！」而只有副隊長江熚生（AK）和姜濤做代表的MIRROR，同樣表示會投C AllStar一票，AK說︰「今日（前日）MIRROR缺席人數有啲多，梗係投C AllStar啦。」

　　對於獲一眾後輩支持，陳健安（On仔）搞笑道︰「歡迎大家嚟到C AllStar頒獎禮，身為12年嘅前輩，大家頭先講嘅嘢，我全部都接受！」及後，他提醒大家其實Twins及艾粒才是資歷最深的前輩。此時保錡自爆曾與鍾欣潼合作，原來他曾於阿嬌主演電影中做茄喱啡，他說︰「我嗰陣做茄喱啡演古惑仔，有對白㗎…有個好遠嘅人、有粒黑點，我感覺到嗰個係我嚟，茄喱啡好緊要㗎！」梁釗峰回應︰「估唔到保錡同Twins識於微時！」

 

Twins近年將工作重心轉移內地。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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