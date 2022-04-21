盛傳演繹《呼吸有害》再戰《聲生不息》 炎明熹賣萌勁自信︰我準備好了

【晴報專訊】炎明熹（Gigi）近日參戰內地歌唱真人騷《聲生不息》，繼上月完成首集錄影後，有指她將於周日（24日）聯同林子祥、葉蒨文、楊千嬅及李克勤等前輩錄製第二集，這位17歲小女生將演繹莫文蔚金曲《呼吸有害》。日前Gigi素顏拍片以流利普通話介紹自己，更high爆稱︰「我是炎明熹，《聲生不息》，我來了！」獲網民睇好在內地一炮而紅。

葉蒨文、林子祥率領新生代歌手合唱《好歌獻給你》，傳承港樂經典。（FB圖片）



炎明熹首度征戰內地，參加無綫與芒果TV合辦的歌唱真人騷《聲生不息》，參賽群星合唱的主題曲《好歌獻給你》近日已在網絡洗版；節目將於周日在翡翠台首播，屆時將硬撼ViuTV年度大騷《CHILL CLUB推介榜年度推介21/22》。目前Gigi仍身在當地積極備戰，有傳《聲生不息》亦於周日錄影第二集，從網上流傳的歌單所見，Gigi繼首集唱已故女歌手陳僖儀的名曲《蜚蜚》後，將挑戰莫文蔚金曲《呼吸有害》，令「Gi炎粉（Gigi粉絲）」十分期待。另外，在疑似第二集歌單中，楊千嬅將演繹梅艷芳《似水流年》、李克勤選唱陳奕迅《葡萄成熟時》、葉蒨文獻唱其舊作《珍重》、周筆暢揀選陳慧琳《誰願放手》、曾比特則以洪卓立的《彌敦道》應戰。



哼歌發呆賣可愛



積極進軍內地市場的Gigi，日前在微博po片向內地觀眾介紹自己，她寫道︰「我是炎明熹，蟹蟹（謝謝）你聽我唱歌，期待期待期待，我準備好了。」短片中，戴眼鏡及素顏上陣的她表現可愛，又說：「我身高170cm，體重不告訴你啦當然！我平常最常做的事情應該是發呆，因為我一言不合就發呆。」落力賣萌吸引內地樂迷。Gigi即席哼唱幾句，叫網民競猜她近日愛聽的歌曲；她又首度在鏡頭前下廚，明益內地粉絲︰「我的愛好是唱歌、畫畫，還有煮飯，但煮得並不厲害。」最後，她握拳舉起雙手爆seed說︰「我是炎明熹，《聲生不息》，我來了！」這位火星女孩展現自信一面。

Gigi興奮高呼「我來了」，看來對周日錄影第二集充滿信心。（微博截圖）

Gigi即席哼歌，率先向內地網民曬歌藝。（微博截圖）

Gigi激罕分享下廚短片，小歌后原來是女廚神。（微博截圖）

Gigi激罕分享下廚短片，小歌后原來是女廚神。（微博截圖）



姚焯菲挺DSE考生

Chantel非常貼心，叮囑DSE考生少吃零食以免生病。（IG截圖）



此外，今屆中學文憑考試（DSE）將於明日開考，Gigi好友姚焯菲（Chantel）特別拍片為考生打氣︰「就快考DSE啦，雖然我仲有一段時間先考，但都知道考試好辛苦，希望大家唔好『chur』得自己太緊要，最重要係多啲休息、少啲食零食，因為都唔想喺呢段日子病咗。如果你睇到呢條片，希望你會有多啲精神，記住唔好捱夜！」她自言沒有考DSE的經驗，但也叮囑考生加油。