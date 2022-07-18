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18/07/2022

金像獎劉雅瑟大熱封后 85歲謝賢首奪影帝

#金像獎 #謝賢 #劉雅瑟 #怒火 #梅艷芳
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　　【晴報專訊】《第40屆香港電影金像獎》頒獎禮昨晚假九展圓滿落幕，85歲的謝賢（四哥）憑《殺出個黃昏》首奪金像影帝，內地女星劉雅瑟憑《智齒》初嘗影后滋味，《怒火》則獲最佳電影。至於《梅艷芳》橫掃五個獎項，成為全晚大贏家。

 

四哥在台上拉低口罩，身旁的林家棟即叮囑他要戴好口罩。（電視截圖）

 

　　謝賢早前憑《殺出個黃昏》奪電影評論學會及導演會影帝，昨晚再下一城奪得最佳男主角。四哥在《殺》片監製林家棟攙扶下，緩緩步上台領獎；他多次欲拉低口罩發言，但被家棟制止，家棟解釋醫生叮囑四哥在人多地方要戴實口罩。家棟問四哥有何感想，四哥精靈說︰「我唔識講！」影后方面，首獲提名的大熱門《智齒》劉雅瑟，鍊贏《媽媽的神奇小子》吳君如封后。另外，已故導演陳木勝憑《怒火》榮獲最佳導演，頒獎嘉賓劉德華讀出陳木勝遺孀事先寫下的致謝辭︰「呢個獎圓滿咗佢（陳木勝）一生，佢一定報以微笑，感到十分欣慰。」

 

華仔代陳木勝太太讀出感謝信。

 

王丹妮感激恩師廖啟智

 

王丹妮獲得最佳新演員時表現激動。

廖子妤在後台和媽咪視像時忍不住爆喊

 

　　另一方面，王丹妮憑《梅艷芳》大熱贏最佳新演員，她激動爆喊，並感謝已故恩師廖啟智︰「我唔可以同你入戲院睇，但相信你喺天國睇到我嘅表演。」來自馬來西亞的廖子妤亦憑《梅》片拿下最佳女配角︰「嚟香港十年，由一個人都唔識開始，多謝咁多人畀機會我喺呢度做戲，喺香港夢想成真。」

 

馮皓揚表示會繼續努力做個好演員。

 

　　17歲新人馮皓揚憑《媽媽的神奇小子》的「少年蘇樺偉」獲最佳男配角，他感激父母︰「你哋對我嘅支持，令我覺得自己唔爭氣，希望日後報答番你哋。」另外，曾國祥與馮德倫任頒獎嘉賓時，因頒獎禮在ViuTV直播，馮德倫取笑曾國祥不要提及擔任無綫總經理的父親曾志偉，曾國祥即說︰「今次喺ViuTV，乜都講得！」

 

林家棟日前拍戲受傷，幸好只傷到氣門。

 

下一頁：陳慧琳優雅亮相紅地氈 林二汶收粉絲鼓勵私訊

 

轉載自: 晴報

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