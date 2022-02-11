全國看奧運，我們望好運

第五波疫情來勢洶洶，仍然有不少人說甚麼「與病毒並存」。先不討論應該「動態清零」，還是「與病毒並存」那種防疫措施好。

星期一確診人數超過600人，官員在記者會仍在說，疫情若不受控，聽清楚，這就是我們的官員，不講失控，講不受控。失控代表自己做得不好，是責無旁貸；不受控是他做了應盡的本分，只是時不與我。好了，言歸正傳，若確診人數太多，醫院和隔籬中心不夠，便要求緊密接觸者或促緊密接觸者「居家隔離」。

有記者問那麼「居家隔離」有甚麼指引呢？官員竟然說相關部門仍在製訂。原來疫情兩年來，特區政府竟然沒有為香港製訂一個最壞情況時的應變計劃！

星期二確診人數突破1000人，所有檢疫隔離中心改為接收確診病人也肯定不夠時，他們說沒有病徵或輕微病徵的確診病人，或者需要「居家檢疫」。他們仍不直接說要「居家檢疫」，而是以或者需要「居家檢疫」輕輕帶過。

那麼「居家檢疫」的指引呢？對不起，仍沒有，叫你的親戚朋友幫你買東西啦。如何送？誰人送？對不起，指引未有。

星期三確診人數再突破1000人，官員呼籲那些做了快速測試，檢測是陽性的市民千萬不要去急症室，因為安排分流仍未到位……即是說他們根本沒有預計過這樣的情況。

加上一個星期來太多地點列入強制檢測，大批市民排隊要去強檢，搞到輪候時間動輒幾小時，叫長者如何長時間苦等？還有香港的檢測能力每日只有10萬，即使上星期出盡九牛二虎之力也只是12萬，試問又如何應對突然飛升的檢測量。

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疫情兩年，原來特區政府沒有制訂一個應變計劃！要知道居家隔離是不負責任的，加上香港居住環境狹窄，如何隔離？我們的官員簡直是草菅人命。

我們好像執行「動態清零」策略，但又有太多人士的豁免安排，又使用毫無追蹤功能的安心出行，抗疫毫不徹底；我們又好像「與病毒並存」，但不去谷針以催生群體免疫，亦不強化醫療系統，以應對危機。究竟特區政府防疫策略是怎樣？

說「動態清零」好，還是「與病毒並存」好，這樣的討論一定要建基科學。因為即使英國，2020年第一個提出「與病毒並存」國家，當時根本沒疫苗，確診了也不能入院，因為醫院住滿了人。還記得停屍間設在醫院外草地的畫面嗎？

但兩年下來，最早選擇「與病毒並存」的英國，前天（2月9日）仍然有6萬人確診。不如看看數據，英國人口6700萬，兩年下來共1560萬人確診，超過23%人口染疫；接近16萬人死亡，死亡率1%，即100人染疫有1人死亡。

美國又如何？最早打針谷針的國家，前天（2月9日）有接近27萬人確診，美國人口3億3千萬，兩年下來共接近7千9百萬人確診，佔總人口約24%；有93萬多人死亡，死亡率1.2%，即100人染疫有1.2人死亡。

這個死亡率遠高於流行性感冒的0.025%，即4000人感冒只有1人死亡。若香港學人家「與病毒並存」，以香港人口740萬計，參考英美感染率約人口23-24%計，即約170萬人染疫；死亡率以英國1%和美國1.2%計，即有約1萬7千至2萬人死亡。

問題是我們整體社會可以接受這個情況嗎？這個死亡數字代表總有我們身邊認識的人死去，這是我們想見到的現象嗎？

「動態清零」是一個也不能少，是人類命運共同體；「與病毒並存」是汰弱留強，是森林法則。這亦是東西文化的根本差異。

一場新冠肺炎、五波疫情把AO管治水平之低劣，無情撕毀。當全國人民在歡快和興奮中渡過北京冬奧時，我們港人正活在慌張和惶恐之中。