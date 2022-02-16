第五波疫情令香港面臨全面失控之際，領導抗疫的特首仍然不戴口罩。最奇怪的是她把和內地協調後的抗疫安排推倒重來，究竟她想怎樣？

上星期六(12日)政務司司長李家超帶領4名局長到深圳，出席兩地疫情專題交流會，商討內地如何協助香港抗疫工作。4名局長是運輸及房屋局局長陳帆、食物及衞生局局長陳肇始、政制及內地事務局局長曾國衞和保安局局長鄧炳強。

當晚9時李家超返港見記者時說，中央、廣東省和特區政府同意共同成立專班，並說了各局長分工安排，又表示已口頭向特首匯報，他會統籌相關工作。

(政府新聞網)

當大家正等待內地協助香港抗疫工作何時展開時，24小時不夠，特首林鄭重新分工。她自己儼然是主導角色，李家超靠邊站。

究竟這24小時內發生了什麼事？先看看先後兩次安排：

上星期六晚政務司司長李家超見記者會講話原文：

「星期六出席會議的局長包括

1、食物及衞生局局長陳肇始，會後她並無具體工作安排；

2、運輸及房屋局局長陳帆，跟進物資供應和穩定事宜；

3、政制及內地事務局局長曾國衛，跟進與內地聯繫，包括成立專班的統籌和內地協調，以及提升檢測能力的運作和相關協調工作；

4、保安局局長鄧炳強，跟進人員及物資等通關安排。

李家超表示已向行政長官作出口頭匯報，並會統籌相關工作。」

相關信息亦由政府新聞處於星期六晚深夜11點21分出稿。

但不知甚麼原因，24小時後，星期日晚11點37分，林鄭月娥透過政府新聞處發稿指行政長官召開內部高層會議，指派5位局局長分管各項與內地對接跟進的具體工作，分別為：

「1、食物及衞生局局長陳肇始教授將負責流行病學專家工作小組，會聯同衞生署和醫院管理局及本地專家與內地專家對接有關協助香港進行病理排查和分析工作；

2、政制及內地事務局局長曾國衞將負責提升核酸檢測能力工作小組，包括統籌全港的社區檢測設施及配套工作；

3、發展局局長黃偉綸將負責聯繫並配合內地援建社區隔離及治療設施工作小組，包括在香港物色地點增設相關設施；

4、商務及經濟發展局局長邱騰華將負責醫療物資保障工作小組，包括協調由內地供應大量快速抗原測試包、病床、隔離及治療設施的家具、口罩、保護裝備等抗疫物資有序到港，並分配至相關部門、機構及居民使用；及



5、運輸及房屋局局長陳帆將負責確保其他由內地供港物資供應工作小組，包括協調有關鮮活食物、蔬菜和生活必需品等的供港貨運具體安排。」

陳帆的工作沒變，但原先曾國衛負責的工作一分為三，分了給陳肇始、黃偉綸和邱騰華，他調去做提升核酸檢測能力工作小組，以及統籌全港的社區檢測設施及配套工作，這根本現時是陳肇始做的，已經有具體流程，講得直接點他是可有可無。

而叫人奇怪的鄧炳強沒有了職責。其實鄧的工作不複雜，跟進人員及物資等通關安排，本是他作為保安局職責所在。協調內地防疫抗疫物資工作拆給了邱騰華，而負責國內眾多人員及物資等通關安排則沒有交代。

李家超亦沒有了角色，因為新聞稿由特首透過新聞處發出，很明顯想說抗疫仍由林鄭本人負責。

簡而言之，李家超之分工，沒有陳肇始、黃緯綸和邱騰華。黃緯綸和邱騰華在本港抗疫兩年亦沒擔當重要角色，他們亦沒有出席上星期六深圳交流會。為甚麼突然擔當重任？

但林鄭的分工，卻沒有了鄧炳強，而鄧炳強既有出席星期六深圳交流會，亦在24小時前由李家超公開分派工作。究竟發生了甚麼事？

星期六內地香港交流會，主要是應對第5波來勢洶洶的疫情。雖然沒有明說，但大家都知道背後肯定是中央出手，協助香港。這從親北京報章以「香港若有求，中央必有應」一文，可見一斑。

4名出席會議局長，唯獨主力抗疫的陳肇始未有分工。即使提升檢測能力相關協調工作，是醫療專業，卻交由曾國衞負責的，明顯是不認同她過去兩年的防疫工作。而林鄭兩名親信，聶德權統籌全港接種疫苗事宜，邱騰華推動疫苗氣泡，算是抗疫主將，卻沒份上深圳。

當晚給人的感覺好像是林鄭大權旁落，是否如此解讀，不得而知。但星期六的班子，顯然是中央決定，林鄭只被李家超口頭傳達。

再觀乎新華社出的新聞稿，則突出中央支援，香港執行，李家超還被列為共同主持人。但24小時後，班子給換了。是否有人與中央唱反調，也是不得而知？

早已說她無望連任，性格決定命運，還望她好頭好尾……

