29/04/2022
死亡沒想像中可怕！夫婦留港創社企推廣簡約殯儀+生死教育！殯儀社企負責人︰活好當下，愛要及時！
#遺體防腐師 #殯儀館 #人物專訪 #中大醫學院解剖室 #新冠肺炎 #傳統殯儀 #伍桂麟 #身後事 #遺體捐贈 #殯儀用品 #傳統習俗 #從死看生，活好當下 #棺材 #第五波疫情 #愛得及時 #非常人物 #死亡 #骨灰盅 #喪禮直播 #瞻仰遺容 #一切從簡 #殯儀社企 #疫下舉殯 #莫泳怡 #疫情 #生前告別禮 #簡約殯儀 #生死教育 #喪親者 #長者 #遺體防腐 #無言老師 #新派殯儀
Ariel Chan
Ariel Chan
寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。
Editor
Text: Ariel Chan Photo: Oscar Wong、由受訪者提供
「生老病死」乃是人生必經階段，你又何曾主動談生說死？
來到21世紀，大家對「死亡」看似變得開通了，但內心難免仍有一絲恐懼。然而，香港就有位80後，一點都「唔怕死」，年紀輕輕就到殯儀館做學徒，之後加入中大醫學院解剖室工作，去年更放棄中大的厚職跟太太設立殯儀社企「一切從簡」，多年來的生活幾乎離不開「死亡」兩字，這位80後就是遺體防腐師伍桂麟（Pasu）。
殯儀社企「一切從簡」主要由伍桂麟（Pasu）跟太太莫泳怡（Winnie）籌辦，跟一般社企不同，他們跳出傳統框框，致力推廣簡約而又不失莊嚴的後事服務，而且屬「一條龍」，即是協助安排身後事，更會提供全面的情緒支援，「身」後事和「心」後事都兼顧。同時，社企亦會在社區推廣生死教育，為公眾帶來實用的生死教育知識。
「一切從簡」創辦人伍桂麟（Pasu）（圖左）
「一切從簡」總監莫泳怡（Winnie）（圖右）
【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票
我要回應