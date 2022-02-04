徐英偉下台、居者有其屋，哪個才是市民所急？

當特首林鄭月娥第一次講述「洪門宴」徐英偉時，已意識到她「去徐而後快之心」。

不是說徐英偉沒有錯，他肯定有錯；但問題是他犯了這個錯也可以「罪無可恕」的話，那麼陳帆呢？不斷在入境豁免上犯錯，由前年海員免檢到今次兩名國泰機組人員免檢，他是運輸及房屋局局長沒有錯嗎？

（晴報資料圖片）

盧偉聰呢？在黑暴期間，縱容罪犯大肆破壞放火傷人，他是警務處處長，沒錯嗎？。甚至邱騰華呢？他管理的港台和其他電子平台，在黑暴期間完成不守法不守規，他是工商局局長，沒有錯嗎？楊潤雄呢？黑暴期間竟縱容教師罷課、上堂散播謠言，由得年幼學生上街，他是教育局局長，沒錯嗎？

還有陳肇始呢？食物及衞生局局長，抗疫兩年，連一個政策也解說得累累贅贅，而且沒有一整套抗疫防疫計劃……要數的話，真的有排錯。

還有特首自己呢？唉，太多了，不能盡錄。

兩年疫情，毫無寸進。這一次林鄭月娥再一次在面對第五波疫情的無能，唯有借「洪門宴」建立自己的威望。講不出甚麼「動態清零」，說甚麼「始作俑者」，又講甚麼「人哋咁做」，在在顯示她心理狀態好不平衡，性格上的缺點表露無遺。

她搶在過年前宣布接納徐英偉辭職，已報中央，但至今中央仍未公布免去徐英偉職務。不急於批准，既因為新年期間，又冬奧開幕在即，始終喜慶事，緩一下亦可顯示與她急不及待有所區別。

迫徐英偉走，肯定是特首意思，而且她借此事要手下愛將聶德權和邱騰華兼管受強檢影響問責局官員職位，明顯是抬舉他們，背後還有甚麼意圖？要問她本人吧。至於中央為何同意讓徐英偉下台，相信是疫情嚴峻，官員做錯，有平息民怨之想；加上那些愛國愛港人士，一朝得志，毫無政治智慧，竟然為一個人生日會蜂湧而至，借免徐之職而告誡相關人等，未嘗不是好事。

過年前，梁振英受邀到北京出席黨外人士拜年會，林鄭沒份。她在記者會說因疫情關係拒絕中央邀請出席冬奧開幕式。好一句「拒絕」，口氣既不禮貌，亦非常不敬。始終中央是上級領導單位，因疫情不能赴京出席冬奧開幕式，是顧及大體表現，但說拒絕，卻再一次反映她自視過高，志大才疏一面。

竟然還有人說她率性而為？她心理上仍是西方的，看不起大陸一套，所以才有「人哋一套」、所以才有「始作俑者」的講法。看看上星期六《大公報》頭版全版以「動態清零唯一出路」回應她；即使特區政府立即補鑊，星期日發聲明說「動態清零是抗疫最有效方法」，也一樣在第二天得到《大公報》全版報導，但不在頭版，只在第二版。

頭版是甚麼重要新聞？一對輪候公屋3年仍未上樓母女，新年前夕由60呎劏房搬到150呎中轉房，以「有位貼揮春了」作標題，充滿喜樂的全版報道。從《大公報》新聞取捨和編版安排，已經別有啟示。

甚麼是市民所急？居者有其屋，還是徐英偉下台，這在政治上是要付代價的。